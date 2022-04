Design-Geschichte : Das Logo? Na logo!

Cover des Buches „Logo Beginnings“ von Jens Müller (Taschen Verlag) Foto: Taschen Verlag

Düsseldorf Aus der modernen Kommunikation sind sie nicht wegzudenken: Logos stehen für Waren, Dienstleistungen und Überzeugungen. Zu den ältesten dieser Erkennungszeichen zählen auch christliche Symbole. Ein kurze Geschichte eines nicht wegzudenkenden Stilmittels.

Ein gutes Logo ist prägnant. Weil es so einfach wie möglich und so komplex wie nötig ist. Ein gutes Logo ist ein Hinweis auf etwas, aber keine Abbildung von etwas. Jedes Logo transportiert eine Botschaft. Es erzählt eine Geschichte. Es versinnbildlicht ein Alleinstellungsmerkmal. Sein Geheimnis liegt in der Gleichzeitigkeit von Abstraktion und Gegenständlichkeit. Reduktion wird zum Gestaltungsmittel effektiver Kommunikation. Ein gutes Beispiel dafür ist der Fisch.

Der Fisch ist eines der einfachsten und zugleich ältesten Erkennungszeichen – nämlich das der Christen. Das Kreuz hingegen wurde erst im Jahr 431 durch das Konzil von Ephesos offiziell als christliches Symbol eingeführt. Nicht nur zu Ostern aber taucht auch der Fisch als Symbol auf, mit dem sich die anfänglich wegen ihres Glaubens verfolgten Anhänger dieser Religion früh anderen offenbarten – heute eher mittels eines bunten Aufklebers auf dem Auto.

Im Griechischen formen die Anfangsbuchstaben der Wörter „Jesus Christus – Gottes Sohn – Erlöser“ das Wort „Ichthys“ – Fisch. Gläubige konnten mit einer geschwungenen Linie im Sand prüfen, ob ihr Gegenüber ebenfalls christlich war. Zog dieser die zweite Linie zu einem Fisch nach, legte er damit ein Glaubensbekenntnis ab.

Der Fisch funktioniert bis heute als Symbol auf der ganzen Welt. Gerade dies macht das Wesen von Logos im Grunde aus: Die Fülle, in der sie uns heute als Markenzeichen an jeder Ecke begegnen, hat etwas damit zu tun, dass Produkte, Organisationen, Dienstleistungen oder Weltanschauungen, auf die sie verweisen, grenzüberschreitend wahrgenommen werden sollen. Universitäten, Musikbands, Bürgerinitiativen, Apps – sie alle unterstreichen in der modernen globalisierten Welt ihre Eigenständigkeit durch einen besonders gekennzeichneten Absender aus Formen und Buchstaben.

Tatsächlich beginnt der Siegeszug der Logos in dem Moment, wo Gegenstände des täglichen Gebrauchs nicht mehr bloß regional hergestellt, sondern in Massen für große Märkte industriell gefertigt werden. Also etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Das schafft völlig neue Konkurrenzsituationen, die eine Kennzeichnung und Unterscheidbarkeit von anderen Anbietern notwendig macht. Zudem entstehen mit dem sprunghaften Anstieg der Zahl der Druckerzeugnisse und den wachsenden Plakatflächen in den sich rasant entwickelnden Städten ungeahnte Möglichkeiten, den Konsum durch Werbung anzukurbeln. Schon um das Jahr 1870 erlassen sowohl die USA als auch westeuropäische Länder wie Großbritannien erste Gesetze zum Schutz von Markenzeichen.

In diese Zeit der Ursprünge des Logodesigns, in der „Wahrzeichen zu Warenzeichen“ werden, wie der deutsche Grafikpionier Fritz Helmuth Ehmcke bereits 1920 schrieb, führt nun der reich bebilderte Band „Logo Beginnings“ (Taschen-Verlag). Darin hat sein Autor Jens Müller mehr als 6000 Logos aus den Jahren 1870 bis 1940 zusammengetragen – eine bis dato einzigartige Dokumentation.

Erstaunlich: Viele Weltmarken verwenden bis heute Logos, die vor 100 Jahren und mehr entworfen wurden – auch wenn die Zeit darüber hinweggegangen zu sein scheint. Ausgeschriebene Markennamen etwa sind heute nicht mehr en vogue, doch zeugen gerade Schriftzüge wie „Coca-Cola“, „Kellogg’s“, „Ford“, „Sarotti“ oder „Knorr“ von einer langen, erfolgreichen Tradition.

Andererseits belegt der Band anhand zahlreicher Beispiele, wie schon in der Anfangsphase der Designgeschichte Gestaltungsprinzipien wie Rotation, Reflexion oder Überlagerung angewendet wurden, die noch heute bei der Suche nach der optimalen Form helfen.

Bei manchen Logos ist der Bezug zur Unternehmensgeschichte indes kaum noch erkennbar. Die leuchtenden Farben Rot und Gelb im Markenzeichen von Shell beispielsweise wurden erst 1915 gewählt, als das Unternehmen nach Kalifornien expandierte. Angeblich sollten die Nationalfarben von Spanien die dortigen Siedler an ihre frühere Heimat erinnern und einen emotionalen Bezug zum Sprit schaffen.

Der legendäre Grafikdesigner Kurt Weidemann (1922–2011), der die Erscheinungsbilder vieler bekannter Unternehmen entwarf oder überarbeitete, hat einmal prägnant beschrieben, was ein gutes Logo ausmacht: Man müsse es aus dem Gedächtnis mit dem Fuß in den Sand zeichnen können.