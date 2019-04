Filmkomponist gestorben : Der Winnetou eine Melodie gab

Rendsburg Der deutsche Filmkomponist Martin Böttcher ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

(dpa) Ohne seine Musik wären Winnetou und Old Shatterhand wohl nur als halb so erfolgreiche Blutsbrüder in die Filmgeschichte eingegangen. Denn in den Kinofilmen der 1960er Jahre spielte – neben Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand – seine Musik die Hauptrolle. Mit 91 Jahren ist der Filmkomponist Martin Böttcher jetzt gestorben.