Geschichte einer Kampfmaschine Mythos Panzer

Doch keine dieser Szenen ist so eindrücklich wie jene, die sich am 5. Juni 1989 in der Nähe des Tiananmen-Platzes in Peking abspielt. Ein einzelner Mann tritt auf die menschenleere Chang’an Avenue, auf der sich eine Panzerkolonne nähert. Der Mann trägt ein weißes Hemd und eine dunkle Hose, in jeder Hand hält er eine Einkaufstasche. Seit Tagen lässt die kommunistische Führung die studentische Demokratiebewegung in erprobter Form niederwalzen, doch nun stellt sich ihr der „Tank Man“ in den Weg. Die Kolonne stoppt, der erste Panzer versucht auszuweichen, aber der Mann stellt sich ihm erneut entgegen, gibt dem Kommandanten durch Gesten zu verstehen, er möge umkehren, klettert gar auf das stählerne Ungetüm, diskutiert durch die geöffnete Luke, wird schließlich von mehreren Personen beiseitegedrängt.