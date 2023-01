Der Pianist Seong-Jon Cho kommt in die Tonhalle Fachmann für Delikatessen und Abgründe

Der international gefragte Pianist Seong-Jin Cho, geboren 1994 in Seoul, weiß es genauer. Am 6. Februar wird er einen Klavierabend in der Tonhalle Düsseldorf geben, wo er im Rahmen der Heinersdorff-Konzerte sein neues Album „The Handel Project“ vorstellt. Der Sohn eines Ingenieurs und einer Kalligraphin gab sein erstes öffentliches Konzert mit elf Jahren, studierte in Paris bei Michel Béroff, gewann 2015 den Chopin-Wettbewerb in Warschau, ist seit 2016 Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon und lebt seit sechs Jahren in Berlin.