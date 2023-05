Das neue Programm des Schauspielhauses Liebeserklärung ans Publikum

Drei Premieren finden im Unterhaus statt, drei weitere beim Stadt:Kollektiv – mit „Dschinns“, „Leonce und Lena“ und „Zorn“. Das Junge Schauspiel beginnt mit der Open-Air-Aufführung „Panda-Pand“ am 27. August im Hofgarten. Stefan Fischer-Fels kündigte die weiteren Stücke an: „Time to Shine“ mit Ikonen des Hiphop und dem Ensemble (Uraufführung am 10. September), „Die Räuber“ mit neuem Blick auf Schillers Bande (Dezember 23), „Das Pommes Paradies“ über Kinderarmut, inszeniert von Liesbeth Coltof (April 24) und die Uraufführung „Spielverderber“ (Mai 24). In der Saison 23/24 wird durchgehend an der Münsterstraße gespielt. Man erwartet jedoch die Entscheidung der Stadt über den Umzug des Jungen Schauspiels ins Central am Hauptbahnhof. „Ende Mai hoffen wir auf grünes Licht“, sagte Wilfried Schulz.