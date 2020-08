„Savage Love“ : Sommerhit mit Vitamin-D-Mangel

Düsseldorf Der Song mit dem Titel „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“ soll der Soundtrack des Sommers sein. Es passt zu einem Jahr, in dem der Wurm drin ist.

Ach, dieses an Vitamin-D-Mangel leidende Lied ist doch gar kein richtiger Sommerhit, es mutet so karibisch an wie Ananas aus der Dose. Aber vielleicht kann der Song gar nichts dafür, es liegt einfach an diesem Jahr, da ist der Wurm drin. „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“ von Jawsh 685 x Jason Derulo soll jedenfalls der Sommerhit 2020 sein, das behauptet zumindest das Marktforschungsunternehmen GfK, das diesen Ehrentitel regelmäßig vergibt.