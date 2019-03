Modernes Leben : Rollkoffer – der klackernde Sound des 21. Jahrhunderts

Rollende Koffer. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Jede Zeit hat ihr akustisches Markenzeichen – beispielsweise früher die Postkutsche auf Kopfsteinpflaster. Die Moderne kennt neue Klänge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Peter Kühn

Was war eher da? Die rasant wachsende Mobilität als Folge von Billig-Tickets und immer weiteren Wegen zur Arbeit? Oder doch der Rollkoffer? Ein klassisches Henne-Ei-Problem.

Fest steht allerdings, dass der Mensch sich sehr lange orthopädisch bedenklich mit seinem Gepäck abgemüht hat und erst sehr spät darauf gekommen ist, Räder darunter zu schrauben. Der rasend schnelle Siegeszug dieser simplen Technik ist vermutlich nur mit dem des Smartphones zu vergleichen. Egal, ob Reisender, Fernpendler oder Handelsvertreter – alle sind mit dem Trolley unterwegs. Das Tack-Tack der Räderchen ist zum Sound des 21. Jahrhunderts geworden, gehört wie Möwengeschrei an der See zur Geräuschkulisse jeder Stadt.

Wir hören es rappeln, rumpeln und klappern. In den Gassen von Venedig – wo das Fehlen geeigneter Landfahrzeuge den Einsatz des Rollkoffers in besonderer Weise rechtfertigt – ebenso wie auf Plätzen in Essen, Straßen in Barcelona oder Hotelfluren in Ulan-Bator. Das Geräusch kann zum Träumen (von der nächsten Reise) verleiten oder aber aus den Träumen reißen: Wer einmal zu nächtlicher Stunde aufgeschreckt ist, weil Mitbewohner die Herberge verlassen, um den ersten Flug des Tages zu nehmen, der entwickelt höchst zwiespältige Gefühle gegenüber rollendem Gepäck, so praktisch es sein mag.

Die Erfindung dieses gelenkschonenden, aber das Gehör belastenden Gefährts hängt auch im weiteren Sinne mit der grassierenden Luftfahrt zusammen. Ein amerikanischer Pilot war es leid, sein Gepäck dauernd schleppen zu müssen. Robert Plath tüftelte Ende der 80er Jahre in seiner Garage herum und konstruierte schließlich einen aufrecht auf Rollen stehenden Koffer. Der besondere Pfiff dabei war bei dieser Innovation der ausziehbare Griff, der das bequeme Ziehen über jeglichen Untergrund und vor allem eine genaue Steuerung ermöglicht.

Die Menschen waren schon zuvor auf den Gedanken gekommen, Räder an Koffer zu schrauben. Erste Versuche gab es um 1850. Aber die Form des Gepäckstücks blieb unverändert. Und das Ziehen oder Schieben eines mit Rädern bestückten klassischen Exemplars ist eine wacklige und wenig elegante Methode, weil der Koffer bei diesem Verfahren ein bewegtes Eigenleben führt. Erst Plaths Weiterentwicklung machte dem Koffer mit Tragegriff rasend den Garaus. Das eine oder andere luxuriöse Stück wanderte auf den Speicher, vielleicht auch in die Requisitenkammer eines Theaters, aber es geht wohl kaum noch auf Reisen.

Den Hotelpagen, der mit Koffern bepackt den Gast in sein Zimmer begleitet, den gibt es deshalb nicht mehr. Der eilige Gast rollt sein Gepäck eigenhändig über den Gang. Lediglich Bewohner von Suiten, die vermutlich stets mit mehreren Schrankkoffern anreisen, bedürfen noch der Hilfe des Hoteldieners. Und was hätten die Gepäckträger auf den Bahnhöfen zu tun, wenn es die Trolleys nicht gäbe – der von Ludwig Thoma erschaffene „Dienstmann 172“ alias Aloisius würde vor Entzücken in die Harfe und dann nach dem Koffer greifen. Die Zahl der Fahrgäste steigt, und die Bahn zwingt ihre Passagiere immer häufiger zum Umsteigen – mit unhandlichem Gepäck wenig vergnüglich. Versuche der Bahn, den Berufsstand des Gepäckträgers zu stabilisieren, verurteilte jedoch spätestens die Erfindung des Piloten Plath zum Scheitern. Auf gerade einmal fünf Bahnhöfen bietet die Bahn diesen Service heute noch an.