Premire von „Der Rausch“ Alkoholexperiment auf der Bühne

Thomas Vinterbergs Film „Der Rausch“ war 2020 ein riesiger Erfolg, der schließlich mit dem Oscar für den besten internationalen Film gekrönt wurde. Es gehört Mut dazu, den Stoff um vier Lehrer in der Midlife-Crises, die mit Alkohol experimentieren, der in einem anderen Medium derart gut funktioniert hat, auf die Bühne zu übertragen. Regisseur Armin Petras hat ihn gehabt und der neuen Intendanz aus Selen Kara und Christina Zintl am Schauspiel Essen mit starken Setzungen eine weitere gelungene Premiere zum Start beschert. Dabei gibt es in seiner Inszenierung durchaus wackelige Angelegenheiten, die sie – wie ihre Protagonisten – immer wieder an den Rand des Absturzes bringen.