Tomasz Wendland zwischen allen Stühlen Wo denn nun? In Polen? Oder in Düsseldorf?

Der 1960 in Poznan (Posen) geborene Pole war 1987 erstmals in Deutschland gelandet, um noch vor dem Fall der Mauer an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft zu studieren. Später besuchte er die Kunstakademie seiner Heimatstadt und studierte auch am Dartington College of Art der Universität Plymouth, promovierte über das Unbekannte und habilitierte über das Schwarze Licht. Seit 1991 ist er Dozent an der Alanus-Sommerakademie, 2009 wurde er Privatdozent in Plymouth, wo er gleichfalls unterrichtete.