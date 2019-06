Konzertvorschau : Hermann van Veens zieht neue Saiten auf

Der niederländische Sänger und Poet kommt mit seinem Jubiläumsprogramm nach Düsseldorf.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Warum also nach der 40 auf die runde 50 warten? Für Herman van Veen war sein 45jähriges Bühnenjubiläum in Deutschland ein schöner Grund, wieder auf Tournee zu gehen. „Neue Saiten“ heißt sein aktuelles Programm. Das sei wörtlich gemeint, erklärt der niederländische Sänger und Poet. „Ich bin ja auch Geiger, und vor jeder Tour ziehe ich neue Saiten auf mein Instrument. Das gibt mir ein Gefühl von Zukunft.“

Etwa sechs Wochen vor den Konzerten stellt er seine Lebensgewohnheiten um. „Ich schlafe länger als sonst und mache ausgiebige Spaziergänge. In dieser Phase gehe ich sorgfältiger mit mir um und achte noch mehr auf meine Gesundheit.“ Mit 74 koste eben alles etwas mehr Mühe, räumt er ein. „Geige zu spielen erfordert mehr Kondition als das bloße Singen. Dafür muss ich etwas an Gewicht verlieren und gut aufpassen, was ich esse und trinke.“ Ansonsten aber kann Herman van Veen dem Älterwerden viel abgewinnen. „In der Jugend hat man alles gratis und denkt nicht viel darüber nach. Jetzt gehe ich sparsamer um mit meiner Zeit und meiner Kraft. Dadurch verfeinert sich alles. Ich weiß, da ist ein Limit, aber umso bewusster genieße ich die schönen Dinge des Lebens.“ Voller Dankbarkeit nimmt er die jahrzehntelange Treue seines Publikums entgegen und registriert mit Verwunderung, dass es mehr denn je mehrere Generationen überspannt. „Ich sehe so viele junge Leute in meinen Konzerten, das ist wunderschön“, sagt er. Er selber sei zumindest jung im Kopf und noch immer voller Neugier, fügt er hinzu. „Man lernt nie aus, für mich ist das der Motor meines Lebens. In jeder Antwort steckt eine neue Frage. Faszinierend.“