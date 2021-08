Konzert in Mönchengladbach : Ein echter Gentleman mit Reggae im Blut

Mönchengladbach Der Sänger Gentleman überzeugt beim Konzert in Mönchengladbach musikalisch wie menschlich.

(cwe) Es gibt Menschen, mit denen macht sogar das Staubsaugen Spaß. Grinsend läuft Sänger Gentleman über die Bühne und schiebt passend zum Lied „Staubsauger“ ein imaginäres Reinigungsgerät vor sich her. Hunderte Menschen im Mönchengladbacher Sparkassenpark schließen sich ihm johlend an. Eine Tanzchoreographie der besonderen Art. „Ich bin einfach Fan vom Saugen. Da hat man viele kleine Erfolgserlebnisse“, sagt der Künstler, während wummernd eine tanzbare Bassmelodie und trockene Gitarren-Riffs aus den Boxen drücken.

So ist es nicht verwunderlich, dass trotz schwerer Regenwolken am Gladbacher Himmel vor und auf der Bühne trotzdem die Sonne zu strahlen scheint. Das liegt nicht zuletzt an der Musik: Jeder Ton transportiert karibische Gelassenheit und Lebensfreude, Gentlemans tiefwarme Stimme fließt darüber hinweg. Er hat den Reggae in dessen Geburtsland Jamaika kennen und lieben gelernt, ihn verinnerlicht. Diese Authentizität ist in jedem Lied unüberhörbar – auch bei den deutschen Texten.