Zum Tode von David Crosby Pure Freude an der Musik

Der große amerikanische Songwriter David Crosby ist tot. Seine Ehefrau Jan Dance, mit der er seit 36 Jahren verheiratet war, gab bekannt, dass er in der Nacht auf den 19. Januar nach langer Krankheit gestorben sei. Crosby wurde 81 Jahre alt und wirkte zuletzt alles andere als von Gebrechlichkeit gezeichnet. Gerade in den letzten Jahren fand er noch einmal zu ungeahnter Produktivität. Seit 2014 veröffentlichte er fünf Studioalben mit neuem Material, eines schöner als das andere. Zuletzt erschien 2021 „For Free“, benannt nach einem Song von Joni Mitchell, seiner früheren Partnerin und Weggefährtin aus dem Laurel Canyon in Kalifornien. Man sollte ihn in Erinnerung behalten mit einem Stück aus diesem Album: In „I think I“ singt er mit großem Optimismus: „Ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden.“