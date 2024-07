Pianist Krystian Zimerman wieder in Düsseldorf Die Rückkehr des Zauberers

Hört man sich bei Zimerman den zweiten Satz der Sonate A-Dur D 959 an, dieses seltsame Andantino, eins der größten Rätsel der Musikgeschichte, so wohnen wir fasziniert einem geplanten Kontrollverlust bei. Der Beginn – wunderbar macht der Künstler das klar – klammert sich wie mit Spinnenärmchen an dieses dünne Gewebe in fis-Moll, dessen Bass keinen Boden findet, bis aus dem Nichts Zentrifugalkräfte einsetzen, das Netz zerreißen und die Musik durch die kühnsten Harmonien treiben. Diese chromatische Kurve führt zu einem Schlingerkurs, bei dem es kein Halten gibt und die Tonalität zu ächzen beginnt. Zimerman glaubt, dass dies nur einer im Zustand höchster Bewusstheit schreiben konnte. Gern erinnert der Pianist an die Tatsache, dass Schubert kurz vor seinem Tod 50 Kilometer zu Fuß nach Eisenstadt pilgerte, um Blumen auf Joseph Haydns Grab zu legen.