Ausstellung : Die Sammelleidenschaft von Pfarrer Hanck

Aus der Sammlung von Pfarrer Hanck: Gert und Uwe Tobias, Ohne Titel, 2008. Radierung, handkoloriert. Foto: Museum Kunstpalast/Kunstpalast

Der Kunstpalast zeigt in der wunderbaren Kabinettausstellung „Cosmos Hanck“ einen Teil der geschenkten Privarsammlung.

An den 29. Februar 1988 erinnert sich Wolfang Hanck sehr gerne zurück. Damals begann für Pfarrer Hanck eine große Leidenschaft, die den heute 80-Jährigen nicht mehr loslassen würde: Er fing an, Kunst zu sammeln. Denn an diesem kalten Februartag des Schaltjahres 1988 erstand er eine Zeichnung auf Papier der Düsseldorfer Künstlerin Tina Juretzek. Tausende weitere Werke auf Papier folgten in den kommenden 30 Jahren.

Von dem ganz besonderen Fokus in seiner Sammlung kann man sich jetzt in der wunderbaren Kabinettausstellung „Cosmos Hanck“ im Museum Kunstpalast überzeugen. Nach einer Schenkung eines Konvoluts von sagenhaften 1800 Kunstwerken an den Kunstpalast im Jahr 2008, überreicht er nun nochmal 80 Arbeiten. Davon sind rund 30 Kunstwerke zu sehen, darunter zwei Radierungen der renommierten Künstlerzwillinge Gert und Uwe Tobias, filigrane und fragile Papierarbeiten der jungen Akademieabsolventin Lena von Goedecke oder surreale Zeichnungen der Japanerin Akane Kimbara.

Info Gottesdienst und Museumsführung Foto: Endermann, Andreas (end) Dauer „Cosmos Hanck“ ist bis noch zum 12. Januar 2020 im Kunstpalast zu sehen. Eintritt fünf Euro, ermäßigt vier Euro Gottesdienst Am Donnerstag, 7. November, 19 Uhr, wird Wolfgang Hanck einen Wortgottesdienst im Kunstpalast durchführen. Anschließend findet ein Rundgang durch die Kabinettausstellung statt.

All diese Arbeiten hat Hanck auch zu Hause bei sich an den Wänden hängen gehabt. Denn Kunst war für ihn immer eine persönliche Freude, die er immer noch gerne mit anderen teilt. „Ich habe immer das gesammelt, was mich persönlich anspricht und dazu bezahlbar ist“, sagt Wolfgang Hanck.

Dann schaut er auf eine handkolorierte Radierung von Gert und Uwe Tobias. Auf einem grafisch angedeuteten Körper sitz ein karnevalesquer Kopf mit einer ziemlich langen und spitzen Nase. „Diese Fantasiefiguren habe ich zum ersten Mal bei einer Ausstellung im Museum Morsbroich gesehen“, sagt Hanck. Und obwohl schon damals viel zu teuer für sein Säckel, hat er die Suche nach einem kleinen Tobias für zu Hause nicht aufgegeben. Bis er Jahre später auf der Art Cologne auf eben jene Blätter stieß, mit der Spürnase und dem Durchhaltevermögen eines echten Sammlers. „Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwierig, davon wegzukommen“, gibt Hanck unumwunden zu.

Zu Beginn stand für den Pfarrer aber erst einmal die Beschäftigung mit der Kunst im Vordergrund; die Sammelleidenschaft packte ihn erst später. Als Religionslehrer an einer Hauptschule merkte er, dass seine Schüler viel besser lernten, wenn sie Bilder zum Stoff sahen. Auf Reisen ging er dann in Museen und arbeitet sich so durch die Kunstgeschichte. Im Kunsthistorischen Museum in Wien sah er sich Bruegel an, im Louvre die Impressionisten und Picasso. „So habe ich mich dann langsam in die Gegenwart vorgearbeitet“, sagt Hanck, der lange Zeit Pfarrer in Christ König in Neuss war. Bis er an eben jenem 29. Februar 1988 selbst zum Kunstkäufer wurde. Und dabei immer wieder ein sehr gutes Näschen – oder besser Auge – für junge Künstler bewies.

So kaufte er 1988 fünf Blätter der jungen Künstlerin Rosemarie Trockel in der ebenfalls noch jungen Galerie von Monika Sprüth in Köln – lang bevor beide Weltstars in der Kunstszene wurden. Sogar ein Treffen mit Trockel organisierte die Galeristin Sprüth für Hanck. „Das war eine sehr interessante Begegnung, denn Frau Trockel hat auch mal Theologie studiert“, sagt der Sammler heute. Überhaupt hat er in den vergangenen 30 Jahren viele interessante Bekanntschaften mit Künstlern und Galeristen gemacht. „Ich hatte mittwochs immer meinen freien Tag, da bin ich dann in die Galerien in Düsseldorf und Köln gegangen, irgendwann kannten mich dann dort alle“, sagt der 80-Jährige. So ergaben sich viele Bekanntschaften und vor allem ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Galeristen, das sich auch auf finanzielle Aspekte der Sammelleidenschaft bezog. Denn viele der von ihm gekauften Arbeiten durfte der Pfarrer bei den Galeristen „abstottern“, wie er sagt.

So wie ihn Generationen von Galeristen am Rhein kennen, so gut kennt er auch diese. Dann sagt Hanck im Gespräch ganz nebenbei über eine Galerie, dass „die eine richtige Apotheke“ ist. Dabei interessierte die Wertsteigerung seiner Bilder ihn nie.

Pfarrer Wolfgang Hanck mit Werken, die er dem Kunstpalast geschenkt hat und die jetzt in der neuen Kabinettausstellung zu sehen sind. Foto: L. Konitzer