Wiedereröffnung nach dem Umbau Sehen lernen im neuen Kunstpalast

Die Schatzkammer an sich ist also schon ein Erlebnis, noch besser ist jedoch, was sie birgt. Gleich zu Beginn wird das kuratorische Konzept deutlich: Da stehen Muttergottes-Figuren aus dem Rheinland und aus Frankreich gleichbedeutend neben einem Buddha aus Nord-Thailand und der hinduistischen Göttin Parvati aus Kambodscha. Diese Werke eint die Zeit ihrer Entstehung um 1300. Kunstgeschichte soll als Historie der Gemeinsamkeit erzählt werden. Der westliche Blick soll umgelenkt, das Gezeigte diverser werden. Es geht um die Erweiterung des Kanons und, falls nötig, um das Zurückfahren des klassischerweise als kanonisch Dargebotenen. Kunst wird enggeführt mit dem Alltag der Menschen zu einer Zeit. Die kurzen und dennoch informationssatten Erläuterungen neben den 800 Objekten führen nicht mehr die Namen der Künstlerpersönlichkeiten als erstes an, sondern die Titel der Arbeiten.