Gerhard Richter zum 90. Geburtstag : Der letzte große Romantiker

Gerhard Richter bei der Vorstellung eines seiner Werke in der Nationalgalerie Prag im Jahr 2017. Foto: imago/CTK Photo/Katerina Sulova/imago

Auf Auktionen in London und New York erzielen seine Werke nach wie vor Höchstpreise: Der Maler, Zeichner, Objektkünstler und Fotograf Gerhard Richter wird 90 Jahre alt. Er gilt als wortkarg, doch seine Worte haben Gewicht.

Von Bertram Müller

Künstler kennen keinen Ruhestand. So arbeitet auch Gerhard Richter, der am 9. Februar sein 90. Lebensjahr vollenden wird, schon lange über die Pensionsgrenze hinweg. Vor zwei Jahren gab er zwar bekannt, dass er den Pinsel beiseitelege, doch zum Zeichnen reicht die Kraft wie eh und je.

Die Zeit seiner Großwerke ist mit den Kirchenfenstern für die Benediktiner-Abtei St. Mauritius im saarländischen Tholey zu Ende gegangen, einem eigenständigen Nachklang seines 2007 eingeweihten Fensters für das Südquerhaus des Kölner Doms. Vorbei ist die Zeit, als Richter schon morgens um acht in seinem Atelier im noblen Kölner Vorort Hahnwald stand, gleich neben seinem Wohnhaus, und sich von seinen Assistenten Leinwand und Farben für den Tag vorbereiten ließ. In Kino und Fernsehen konnte man ihm gelegentlich dabei folgen, wie er schließlich selbst Hand anlegte, die Rakel über die Leinwand zog und das Bild damit absichtsvoll verschwimmen ließ. Richter mag in seiner Kunst keine Eindeutigkeit.

Info Ausstellungen zu Gerhard Richter K 21 Düsseldorf: „Gerhard Richter. Birkenau-Zyklus", bis 24. April. Museum Ludwig Köln: Geburtstagssschau für Gerhard Richter, bis 1. Mai Albertinum Dresden: „Gerhard Richter 2022. Portraits. Glas. Abstraktionen", 5. Februar bis 1. Mai Neue Nationalgalerie Berlin: „Gerhard Richter Künstlerbücher", 10.Februar bis 29. Mai.

Einmal zeigte ein Film ihn dabei, wie er sein eben erst fertiggestelltes Bild beurteilte. Nach längerem Schweigen äußerte er sich wohlwollend über sein Werk, nach einer Pause schränkte er ein, dass es wohl seine Betrachter eine ganze Zeit lang fesseln könne, am Ende befand er illusionslos, dass es nichts für die Ewigkeit geworden sein.

Richter war immer schon streng gegen sich selbst. Nur das Beste soll sein Atelier verlassen. Als wir uns vor zwölf Jahren dreimal in seinen Ateliers in Hahnwald und der Kölner Innenstadt trafen, um die Interviews zu einem allein ihm gewidmeten, sechsseitigen „Magazin spezial" zu führen, wollten wir zusammen ein grafisches Blatt bestimmen, das als Beispiel seiner Kunst eine Doppelseite der Samstagsausgabe füllen sollte. Zwei Arbeiten standen zur Wahl: eine schweizerische Landschaft und eines jener Bilder aus Farbrechtecken, wie sie auch dem Kölner Domfenster zugrunde liegen. Die Landschaft war das gefälligere Motiv, wir glaubten zunächst beide, dass es für die Zeitung der bessere Blickfang sei. Doch Richter begann rasch zu zweifeln, überlegte, ob er das Motiv durch Spiegelung verdoppeln solle, verwarf dann diesen Gedanken als zu konventionell. So gelangte das farbkräftige, ungegenständliche Werk „20280" auf die Panoramaseite. Natürlich gab die Wirkung Richter recht.

In Pressekonferenzen wirkt Gerhard Richter stets einsilbig. Im Atelier dagegen geht es um Kunst, dann wird er ausführlich, spricht über Kunstgeschichte, Philosophie, Gott und die Welt und gerne über das, was er als sein Lebensthema bezeichnet: den Anschein.

Richters Urteile sind oft harsch. Davon kann man sich in einer Zitatesammlung überzeugen, welche „Die Zeit" vor wenigen Wochen veröffentlichte: Interviewantworten aus einem langen Künstlerleben. Zum Beispiel: „Die ganze Kunstszene ist ein riesiges Theater der Armseligkeit, der Lüge, des Betrugs, der Verkommenheit, Elend, Dummheit, Unsinn, Frechheit." Oder: „Die schauerlichste Seite des künstlerischen Elends zeigen die sogenannten Kunsthochschulen, die mit dem klangvollen Namen ,Akademie' die gesamte Öffentlichkeit aufs Kreuz legen."

Wenn Richter über seine eigene Arbeit spricht, geht es differenzierter zu. Stets verteidigt er dabei eine Kunst, die nur in Freiheit gedeihen kann, die keiner Ideologie folgt und dem Betrachter genug Spielraum zu eigener Deutung lässt. Wie Richter mit der Rakel Konturen verwischte, so hatte er auch in seinem Frühwerk schon darauf geachtet, dass jede Arbeit ein Geheimnis in sich trägt.

Schon als er, der gebürtige Dresdner, noch in Ostdeutschland lebte, hatte er Zugriff auf das Material, aus dem nach der Übersiedlung nach Düsseldorf sein früher Ruhm erwuchs: Fotos aus „Bunte" und „Quick", Zeitschriften, die ihm Tante Lenchen regelmäßig aus dem Westen schickte. Richter malte solche Fotos ab, nicht um Gesellschaftskritik zu üben, sondern „es ging mir um die Banalität". Da waren die Betrachtenden gefordert.

Wie hart es war, nach der Flucht aus Dresden das dort begonnene Studium an der Düsseldorfer Akademie fortzuführen und sich dann in einer winzigen Wohnung mit seiner ersten Ehefrau Ema als ein auf Nebenverdienste angewiesener freier Künstler durchzusetzen, schilderte Richter uns im Atelier. Heute hat Ema als Bild ihren Platz im Kölner Museum Ludwig: „Ema - Akt auf einer Treppe", 1966 gemalt, ein lebensgroßer Akt, der scheinbar schlafwandlerisch eine Treppe hinabgeht. Panzerglas schützt das Millionenobjekt, seit es 1981 Ziel einer Messerattacke geworden war - Richters wohl bekanntestes Gemälde weltweit.

Aus der Ehe mit Ema ging eine Tochter hervor, Betty. In zweiter Ehe war Richter mit der Bildhauerin Isa Genzken verheiratet, seit 1995 ist die Malerin Sabine Moritz seine Frau, die letzte Schülerin, die er vor seiner Pensionierung als Professor an der Düsseldorfer Akademie angenommen hatte. Drei Kinder gingen aus dieser Ehe hervor.

Durch künstlich unscharfe Werke wie „Ema" wurde Gerhard Richter berühmt. Fortan hielt er die Liebhaber seiner Kunst in Atem: durch den 15-teiligen, 1989 erstmals im Krefelder Museum Haus Esters ausgestellten Zyklus „18. Oktober 1977" über die RAF-Terroristen - er hängt heute im New Yorker Museum of Modern Art - und durch Landschaften. Es folgten Wolkenbilder, eine zu eigenartigem Ruhm gelangte „Kerze", formal an Caspar David Friedrich angelehnte Meeresbilder, abstrakte mehrschichtige Farbgemälde, das Kölner Domfenster und 2014 der Zyklus „Birkenau". Er besteht aus abstrakten Übermalungen von vier Zeichnungen, die auf den 1944 aus dem Lager geschmuggelten Fotografien von Holocaustopfern und Leichenverbrennungen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau basieren.

Angesichts des RAF- und des Birkenau-Zyklus mag man Richters Satz, gesellschaftskritisch sei seine Kunst nie, in Zweifel ziehen. Er meint damit aber wohl, dass er keine Thesen malt. Richter ist durchweg ein Künstler des Verschleierns, des Verunsicherns, des Rüttelns an scheinbaren Gewissheiten. Wenn er die Wirklichkeit zerfließen lässt, verweist er damit auch auf die Welt hinter dieser Wirklichkeit, auf das Überirdische. Kunst wird zum Religionsersatz: „Nachdem es keine Priester und Philosophen mehr gibt, sind die Künstler die wichtigsten Leute auf der Welt." Bei anderer Gelegenheit gab Richter zu Protokoll: „Sich ein Bild machen, eine Anschauung haben, macht uns zu Menschen - Kunst ist Sinngebung, gleich Gottsuche und Religion". Auch mit seiner Verehrung alles Schönen steht er in der Tradition der Romantik.