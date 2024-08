Zum Tode von Richard Rogler Heitere Gelassenheit war sein Markenzeichen

Es gibt Spaßvögel, Witzereißer, Kalauer-Aneinander-Reiher unter den Satirikern, Comedians und Kabarettisten dieser Welt, aber nur eine Minderheit besitzt die Gabe, ihre pointierte Sicht auf die Absurditäten des Daseins elegant zu verpacken. Diesen Teil der oftmals lärmenden Branche zählen wir zu den Humoristen, und ganz sicher gehörte Richard Rogler zu ihnen. Es war die heitere Gelassenheit, die seine Fans an ihm schätzten und die sie nun sehr vermissen werden. Denn wie seine Familie erst jetzt bekannt gegeben hat, ist Rogler am vergangenen Sonntag in Köln gestorben. Der Grimme-Preisträger wurde 74 Jahre alt.