Schauspiel-Preis: Der Iffland-Ring ehrt Jens Harzer

Wien Die begehrte Auszeichnung für einen bedeutenden deutschsprachigen Schauspieler kürt einen noch jungen Darsteller.

Es klingt ein bisschen nach Tolkien: Der Iffland-Ring hat einen neuen Träger. Nachdem das legendäre Schmuckstück über 20 Jahre lang am Finger von Bruno Ganz steckte, ziert es nun die Hand von Schauspieler Jens Harzer. Wie die Tradition es will, vermachte der vormalige Träger den Eisen-Ring an den „würdigsten“ Schauspieler deutscher Sprache. Laut Ganz ist es Jens Harzer (47), der schon bei den Salzburger Festspielen den Tod im „Jedermann“ verkörperte und seit 2009 am Thalia-Theater zu Hamburg spielt.