Klassik : „Ich kenne es ja nicht anders“

Salzburg Felix Klieser wurde 1991 ohne Arme geboren. Trotzdem ist er mittlerweile einer der bedeutendsten Hornisten. Seine neue CD mit den vier Konzerten von Wolfgang Amadeus Mozart ist eine Sensation. Im Mai kommt er nach Düsseldorf.

Das Horn ist ein kompliziertes Instrument. Schon zu Johann Sebastian Bachs Zeiten litten die Musiker unter erheblichen Problemen. Damals hatten sie noch keine Ventile, nur Löcher im Instrument, also mussten sie jeden Ton mit dem Ansatz und auf der sogenannten Naturtonreihe formen. Ein Stück in Fis-Dur auf dem Horn wäre damals unmöglich gewesen.

Aber auch heute hört man immer wieder, dass die besten Hornisten einen sogenannten Kiekser produzieren. Das klingt immer wie abgerutscht, ist aber nicht dramatisch. Das Horn ist eben ein Hochwiderstandsinstrument, anders als die Posaune. Der Musiker muss Luft mit einigem Druck durch eine enge Bohrung in ein Instrument mit Windungen von der Länge eines Schlauchs blasen, und da geht schon mal etwas schief. Außerdem ist dieses Spielen auf Dauer anstrengend, weswegen manche Orchester in ihrer Horngruppe – etwa auf einer Tournee – einen sogenannten Bumper mitnehmen. Das ist eine Art Ersatzmann, ein Assistent, der dem Solo-Hornisten eine Reihe leichter, aber lästiger Töne abnimmt, damit der solchermaßen Geschonte für die wichtigen Momente auf seinem Horn genügend Reserven hat.

Konzert Am 25. Mai tritt er zur Eröffnung des Schumannfestes mit Kammermusik in Düsseldorfs Tonhalle auf (Werke von Schumann, Brahms und anderen).

Für Felix Klieser scheint das Horn auf den ersten Blick ein doppeltes, ach was: ein vielfaches Handicap zu sein. Der Musiker wurde 1991 in Göttingen ohne Arme geboren, eine Störung, die man in der Medizin Dysmelie nennt. Eine fachliche Erklärung gebe es in seinem Fall nicht, solche Fälle gebe es halt. Er selbst nennt seine Behinderung im Gespräch mit unserer Redaktion „eine Laune der Natur, an die ich mich gewöhnt habe“. Natürlich könne er gewisse Spieltechniken nicht anwenden, etwa die sogenannte Stopftechnik mit der Hand im Schalltrichter. „Das kompensiere ich jetzt aber mit dem Ansatz.“