Premiere bei der Ruhrtriennale Eine göttliche Komödie

In die „Kraftzentrale" des Landschaftsparks Duisburg-Nord, eine riesige ehemalige Industriehalle, hat sich ein Bus verirrt, dem ein munteres Völkchen entsteigt. Die gemischte Gesellschaft unter der Regie des mit seiner Truppe Vivarium Studio international gefeierten französischen Regisseurs Philippe Quesne geht aufs Ganze. Sie sucht den Sinn des Lebens in einer Welt, der Sicherheit und Freude an der Schöpfung abhandengekommen sind.