Ausstellung im Museum Folkwang : Gestrandete in den Städten

„Cover“, 2017, aus der Serie Maskirovka von Tobias Zielony. Foto: Tobias Zielony

Essen Das Museum Folkwang in Essen zeigt eine große Retrospektive des Fotografen Tobias Zielony. Die Künstler zeichnet sich durch seinen sensiblen Blich auf die Subkultur aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Tobias Zielony, Meisterschüler von Timm Rautert, ist einer der spannendsten Künstler der Gegenwart, und das mit Bildern aus den internationalen Zentren der Beschäftigungslosigkeit. In tristen Vorstadtsiedlungen auf der ganzen Welt stößt er auf die Parallelwelt der Underground-Szene. Er entdeckt aber auch die Maskenspiele russischer Spezialeinheiten auf der Krim oder beschäftigt sich mit den Flüchtlingsprotesten in Deutschland, um anschließend Text und Bild in afrikanische Zeitungen einzuschleusen. Stets erweitert er die Fotografie um gesellschaftspolitische Themen. Im Museum Folkwang zeigt er die erste große Retrospektive mit Fotos, Videoarbeiten und Rauminstallationen.

Noch als Student in Newport stieß er auf ein Milieu, das krasser ist als in den Randgebieten des Ruhrpotts. 2001 entstanden die ersten für ihn typischen Werke, wo Menschen an Bushaltestellen, Straßenecken und auf Parkplätzen vor Einkaufszentren herumhängen, als warteten sie darauf, dass sich die Leere und Langeweile nicht endlos dehnt.

Ein ähnliches Umfeld traf er zwei Jahre später in der ehemaligen sozialistischen Modellstadt Halle-Neustadt, die den Übergang vom Kommunismus zum Kapitalismus nicht geschafft hatte. Geblieben sind Plattenbauten im kaltblauen Licht der Nachwendezeit, wo es schwer wurde, mit der Realität klarzukommen. Auch wenn manche Porträts faszinierend schön erscheinen, so ist doch die Welt der Protagonisten knallhart. In der trostlosen kalifornischen Wüste bleibt nichts als Crystal Meth, mit einem Jungen kopfüber am Rand eines Spielfeldes auf dem Boden, das Gesicht abgewendet, das Fahrrad wie nach einem Unfall neben sich.

Die gefallenen Mädchen und Jungen aus den Clubs und Pornokinos etwa in Berlin nehmen diverse Rollen an, die sie stark und selbstsicher erscheinen lassen. In solchen Aufnahmen wird deutlich, wie Zielony versucht, den Menschen in ihrer Welt nahe zu sein und ihre Fragilität in seinen Fotos aufleben zu lassen. Er versuche, sagt er, für einen kurzen Moment auf einer Ebene mit den Fotografierten zu sein oder eine Verbindung mit ihnen einzugehen. Er fühle sich jenen Menschen näher, die sich fern von strengen Familienbanden oder Traditionen in ihrem Freiraum bewegen.

Er sieht sich weder als Dokumentarist im Sinne der frühen Becher-Schule noch als Fotojournalist oder Sozialreporter. Sein Faible ist das Licht der Nacht. Er verstärkt oder filtert es, so dass es der Künstlichkeit der Situation entspricht. Die Aufnahmen mit der Digitalkamera pflegt er zu bearbeiten, denn nur so könne er die Motive dem Alltag entführen. „Snakepool“ zeigt einen Jungen in Korea, der mit romantischer Attitüde am Gitter lehnt, hinter sich die Großstadt. Das schmale Gesicht von „Yusuke“ in den bläulichen Mischfarben der Nacht gibt sein Geschlecht nicht preis. Und „Cover“ scheint im Giftgrün der Realität zu entgleiten.

In der neuen Arbeit „The Fall“ schiebt er Einzelbilder wie Spielkarten ineinander, so dass sie sich an den Enden überlappen. Das ist die Denke einer Generation, die mit filmischen Elementen aufgewachsen ist und Bilder wie Billardkugeln aneinanderstößt und weiterführt. Zuweilen, wie in „Maskirovka“, benutzt er das stroboskopartige Gewitter, denn nur so entsteht ein latentes Gefühl von Gefahr. „Apollo“, sein jüngster digitalisierter Super 8-Film, spielt unter der Kniebrücke in Düsseldorf bei den Helden an der Halfpipe. Sie proben das Stürzen, Fallen und Wieder-Aufstehen und überwinden beim Skaten die Bruch- und Fehlstellen des Lebens.