Zum Tode von Konrad R. Müller Der Fotograf der alten Bundesrepublik

Farbe auf Fotos wegzulassen, hat einen magischen Effekt: Schwarz-Weiß-Aufnahmen vermitteln den konzentrierteren Blick auf den Moment, den sie einfangen. Früher waren sie gang und gäbe, kolorierte Aufnahmen waren aufwendig und teuer. Vergangenheit scheint vielen Zeitgenossinnen und -genossen deshalb noch heute zwar so farblos wie die allermeisten bildhaften Zeugnisse von damals, aber dennoch auf eine seltsame Weise authentisch – Geschichte kommt gewissermaßen schwarz-weiß daher. Der Kniefall Willy Brandts In Warschau in Farbe? Unvorstellbar. Und hätte aus dem Gesicht Konrad Adenauers mehr als bloß sein Alter gesprochen, wäre er stets in Agfacolor porträtiert worden?