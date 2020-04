Dirigentenstar aus dem Norden : Warten auf Bayreuth

Der finnische Dirigent Pietari Inkinen zählt zu den Senkrechtstartern seines Fachs (hier bei der Probe seiner Radio-Philharmonie in Saarbrücken). Foto: Christiane Keller

Bayreuth Der Finne Pietari Inkinen sollte im Sommer Wagners „Ring“ dirigieren – als jüngster Neuling am Hügel. Nun muss er sich gedulden. Klassikfans können sich das Warten verkürzen mit einer CD des dritten Akts aus „Siegfried“, die Inkinen aufgenommen hat.

In der Musikhochschule von Helsinki hing an einem Mittwoch im Jahr 1994 ein Zettel. „Wer gern einmal dirigieren möchte, komme bitte am Samstag um 10 Uhr in den Orchestersaal.“ An jenem Tag entschied sich das Leben von Pietari Inkinen.

Der 14-Jährige aus der finnischen Mittelstadt Kouvola, die vor allem Skispringer und Eishockeyspieler hervorgebracht hat, war ein hochbegabter Geiger, doch die verlockende Einladung ans Pult schlug bei ihm ein. Formuliert hatte sie eine finnische Legende: Jorma Panula, der an der Sibelius-Akademie fast allen großen Dirigenten des Landes das Hand- und Denkwerk beigebracht hat.

info Violine studierte er in Helsinki und Köln Karriere Inkinen wurde 1980 im finnischen Kouvola geboren. Er studierte Violine und Dirigieren in Helsinki und Köln. Derzeit ist er Chefdirigent in Saarbrücken-Kaiserslautern, Tokio und Prag. www.pietariinkinen.com

„Damals, an diesem Samstag, hat alles angefangen“, erzählt Pietari Inkinen, und wohin dieser Urknall führt, sollte die Musikwelt eigentlich in diesem Sommer erleben: Das 1980 geborene Nordlicht sollte seine Karriere per Turbolader beschleunigen und bei den Bayreuther Festspielen den „Ring des Nibelungen“ dirigieren. Nun muss er nach der Absage noch zwei Jahren warten, bis dort die Tetralogie wieder geboten wird. Seine erste Reaktion: „Unendliche Trauer“. So bleibe es noch etwas länger sein „Traum, den ,Ring’ mit diesem Orchester dirigieren zu dürfen.“ Jedenfalls wird er auch 2022 einer der jüngsten Dirigenten aller Zeiten am Hügel sein.

In allem, was er tat, war Inkinen blutjung. Er studierte in Helsinki als Jungstudent Geige, wechselte in die ruhmreiche Violinklasse von Zakhar Bron nach Köln, kehrte zurück in seine Heimat, wurde Lieblingsschüler in Leif Segerstams Dirigierklasse und leitete bald alle wichtigen finnischen Orchester. Die Scouts der internationalen Agenturen notierten: „Ein Wahnsinnstalent!“

Jetzt sitzt Inkinen in der Congresshalle Saarbrücken, wo Mahlers Symphonie Nr. 1 auf den Notenpulten liegt. Seit 2017 ist er Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, eines Orchesters, das man nicht unterschätzen sollte. Bei der Probe rumpelt es im Blech noch ein bisschen, aber wer sich zwei Tage später das Konzert anhört, der staunt über die Festtagsinterpretation eines vorzüglichen Orchesters – und über Inkinens eindrucksvolle Ruhe bei der Deutung des Werks.

Wenn er mit den Musikern spricht, dann leise, mit kehlig knarrendem Deutsch. Einmal wünscht er sich ein Glissando bei den hohen Violinen etwas schneller. Die Stelle klappt deshalb so vorzüglich, weil er, der exzellente Geiger, genau weiß und vormacht, wie es gehen soll. Auch das hat Inkinen bei Panula gelernt: „Jorma hat gepredigt, dass jeder Dirigent mindestens ein Orchesterinstrument beherrschen muss. Wie gut, dass ich die Violine nicht habe liegen lassen.“

Wenn Inkinen Symphonien von Gustav Mahler dirigiert, spielt die Aufführung nie im Zirkuszelt. Er veranstaltet auch keine Gottesdienste. Inkinen denkt in Linien, nicht in Spezialeffekten, er begleitet die Musik wie ein Wissbegieriger, der durch Erfahrung selbst zum Lehrer geworden ist, und geht in ihren weiten Räumen nicht verloren.

Weite Räume sind möglicherweise eine Spezialität Inkinens. Wer aus dem äußersten Norden kommt, hat ein offenes Verhältnis zur Geografie, für ihn geht jede Reise gen Süden. Dass er seinen ersten Chefposten 2008 ausgerechnet in Neuseeland antrat, am anderen Ende der Welt, war trotzdem eine Kuriosität, doch mit pragmatischen Aspekten: „Dann konnte ich einen Stopp in Hongkong einlegen, um dort ein Konzert zu dirigieren.“ Außerdem liebt es Inkinen, Partituren im Flugzeug zu erarbeiten, „das ist viel nützliche Zeit, niemand stört einen.“

Was dirigieren Finnen in Wellington? Vieles, doch an Sibelius führte kein Weg vorbei. Zwar zeigt Inkinens Aufnahme sämtlicher Symphonien mit dem New Zealand Symphony Orchestra, dass der Dirigent in dieser Musik erfahrener ist als das Orchester. Manchmal fremdelt es. Doch in der 4. Symphonie a-Moll öffnet sich plötzlich dieser dunkle Sibelius-Raum, in dem jeder Fortschritt mäandert, in kleinen Erzählschritten, oft auch einstimmig. Dieses spröde Werk hat Inkinen grandios erarbeitet, ein überraschender Höhepunkt der Edition.

Die Leute in seiner Künstleragentur kennen Inkinen als unermüdlich Reisenden. Seine Omnipräsenz führt ihn regelmäßig nach Fernost; seit 2016 leitet er das Japan Philharmonic Orchestra. Auf dem Radarschirm des Musikbetriebs kann er unmöglich noch verloren gehen. Und nebenbei wirft er neue Platten auf den Markt, so etwa Dvoráks Zweite, deren melodisch-feurige Dringlichkeit man bestaunt: Wie konnte dieses schöne Stück Musik nur in Vergessenheit geraten?

Wagner hat Inkinen mehrfach dirigiert, etwa in Australien, so den „Ring“ in Melbourne, dessen enorme interpretatorische Dichte und Kompetenz sich herumsprach. Als Inkinen dann, leichter erreichbar, Wagner in Palermo dirigierte, saßen Scouts aus Bayreuth im Saal. Die Entscheidung war bald gefallen.

Nun ist raunendes Warten auf Bayreuther Debütanten seit je eine Lieblingsdisziplin vieler Wagnerianer – erst recht in diesen Zeiten, dass auch berühmteste Festspiele ausfallen und eine Art Horror vacui erzeugen. Sie können es sich aber verkürzen mit einer CD des dritten Akts aus „Siegfried“, die Inkinen mit den beiden Solisten Lise Lindstrom (Brünnhilde), Stefan Vinke (Siegfried) und seiner Radio Philharmonie aufgenommen hat.

Da hört man schon sehr viel Schönes: leuchtende Diskretion bei den Pianissimo-Passagen, keinerlei Zeigefinger-Attitüde bei den Leitmotiven, ein Gespür für das Ahnende und Atmende. Manchmal fehlt es ein bisschen am Zug, am Denken in musikalischen Prozessen, am Willen zur Größe. Aber das kann alles kommen, wenn auf dem Hügel lauter Insider im Orchester sitzen.