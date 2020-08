Kult-Inszenierung im Fernsehen : Und die „Götterdämmerung“ zum Frühstück

Info ARD-Alpha zeigt in einer Wagner-Nacht Patrice Chéreaus Bayreuther „Ring“-Inszenierung von 1976 – mit einstündigem Applaus. Noch heute spricht man auf dem Grünen Hügel vom „Chéreau-Ring“, als handele es sich um das achte Weltwunder.

In diesem Jahr ist alles anders. Eigentlich wären wir dieser Tage erschöpft aus Bayreuth zurückgekehrt, wir hätten einen neuen „Ring des Nibelungen“ gesehen, wir hätten wieder nächtelang diskutiert, wie das am Hügel auch gar nicht anders geht. Wir hätten uns wieder über die harten Sitze geärgert und über die Leute gewundert, die um 16.55 Uhr Hummerbratwurst konsumieren. Wir hätten geschworen, dass wir uns Bayreuth nie, nie, nie wieder antun – um dann im Oktober abermals Karten fürs kommende Jahr zu ordern.

Nun ist Bayreuth wegen Corona ausgefallen, doch nicht ganz: Es kommt es vielmehr zu uns. Die legendäre „Ring“-Inszenierung von Patrice Chéreau, die von 1976 bis 1980 bei den Bayreuther Festspielen geboten wurde, wird am kommenden Freitag und Samstag (7. und 8. August) bei ARD-alpha zu sehen sein. „Damit ist der als ,Jahrhundertring’ gefeierte Zyklus erstmals seit 40 Jahren wieder im Free-TV zu erleben“, teilte der Bayerische Rundfunk mit.

Chéreaus Interpretation von Richard Wagners Vierteiler „Der Ring des Nibelungen“ mit Pierre Boulez am Dirigentenpult gilt bis heute als wegweisend. Aufgeführt 100 Jahre nach den ersten Festspielen im Jahr 1876, ging die Inszenierung als Meilenstein in die Geschichte ein. Der französische Regisseur, damals erst Anfang 30, brach radikal mit den Bayreuther Inszenierungsgewohnheiten. Er verlegte die Handlung in die Zeit der Frühindustrialisierung des 19. Jahrhunderts und gestaltete seine Inszenierung als eine Analyse politischer Macht.