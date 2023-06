Rammstein und die Folgen Wie Rockmusik Frauen degradiert

Zu Beginn ein Quiz: Welche der folgenden drei Textstellen ist einem Lied von Rammstein entnommen? 1. „Ein Mädchen wie ein Siamkätzchen, hm, ist das süßeste Haustier der Welt.“ 2. „Tief in dich hinein werde ich dir meine Liebe geben / Ich werde dir jeden Zentimeter meiner Liebe geben / Beweg dich für mich / Ich will dein Hintertür-Mann sein.“ 3. „Dreh dich um, Schlampe, ich kann dich gut gebrauchen / Du hast eh nichts Besseres zu tun / Und ich hab Langeweile.“ Die Antwort: Keiner dieser Verse stammt von der deutschen Band. Alle sind Übersetzungen erfolgreicher Songs von 1. den Rolling Stones („Under My Thumb“, 1966), 2. Led Zeppelin („Whole Lotta Love“, 1969) und 3. Guns N Roses („It’s So Easy“, 1987).