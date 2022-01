Der grandiose Stephen Hough : Das Phantom des Pianos

Der 1961 geborene englische Pianist Stephen Hough. Foto: Jiyang Chen/Harrison & Parrott

Düsseldorf Der 1961 geborene Engländer Stephen Hough zählt zu den bedeutenden Klaviervirtuosen der Gegenwart. In Deutschland ist er fast unbekannt. Seine neuen Platten könnten das ändern.

Stellen wir uns vor, es gäbe einen Pianisten, den selbst in Fachkreisen kaum jemand auf dem Radar hat. Der aber in schöner Regelmäßigkeit und bei eher kleineren Labels Platten herausbringt, die einem den Atem rauben. Der überdies seine Konzertorte eher unsystematisch wählt, bisweilen auch gänzlich aus der Welt verschwindet. Der auch nur ganz selten nach Deutschland kommt. Dessen neue Einspielung der Chopin-Nocturnes aber im Jahr 2021 sowohl in der „New York Times“ als auch im „New Yorker“ und im „Gramophone“ zu den Platten des Jahres gerechnet wurde.

Diesen Pianisten gibt es. Sein Name ist Stephen Hough, 1961 wurde er in England geboren. Ein Meister unter den Meistern. Und zugleich ein Phantom.

info Im April ist er in Dortmund zu hören Konzerte Im Jahr 2022 ist Stephen Hough unter anderem in Dortmund (12. und 13. April, mit Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 467) und in Amsterdam (12. und 13. Mai, mit Brahms‘ Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll und dem Concertgebouw Orchestra unter John Eliot Gardiner) zu hören. Neue CDs Chopin, Nocturnes (bei Hyperion Records); Brahms, Sonaten für Klarinette und Klavier (mit Michael Collins, Klarinette, bei BIS Records). www.stephenhough.com

Eigentlich unbegreiflich, warum dieser großartige Künstler in der Klavierwelt immer wieder ins Licht der Wahrnehmbarkeit gerückt werden muss. Vielleicht liegt es daran, dass er vornehmlich beim englischen Label Hyperion aufnimmt, das gern jenseits des Mainstreams grast und nicht die mediale Wucht besitzt wie Produkte von Sony, Universal oder Warner. Möglicherweise hat es auch mit Houghs liebevoller Hinwendung zu exotischen Komponisten zu tun. Nach seinem Sieg beim Naumburg-Klavierwettbewerb im Jahre 1983 konzentrierte er sich zunächst auf eher abseitiges, vorzugsweise romantisches Repertoire.

Das hatte schon früh Methode. Er kümmerte sich beispielsweise um die Klavierkonzerte des Mozart-Schülers Johann Nepomuk Hummel. Diese Musik klingt bei Hough wie eine Vermählung von Scarlatti und Chopin, bei der Mendelssohn den Trauzeugen und Weber den Pfarrer gespielt hat. Oder er spielte Frederic Mompou, Lowell Liebermann, John Corigliano und George Tsontakis ein. Als Referenz gelten außerdem seine Einspielungen der romantischen Klavierkonzerte von Emil von Sauer und Xaver Scharwenka, die einen Gramophone Award gewannen, sowie aller Werke für Klavier und Orchester von Camille Saint-Saëns. Das ist elitäres Rand-Repertoire, keine Musik zur Sättigung elementarer Bedürfnisse.

Ganz ohne Zweifel ist Hough einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart. Doch weil er gern liest, malt, ästhetische oder theologische Diskussionen führt, über pädagogische Sachfragen nachdenkt und auch überaus inspiriert komponiert, macht er sich rarer als etliche Kollegen, die am liebsten noch im Flugzeug üben würden. Gleichwohl hat Hough den weiten Parcours der Klavierliteratur schon oft mit grandiosen Pirouetten und Piaffen durchmessen. Dabei ist er das Gegenteil des Pianistendarstellers. Wenn er spielt, tritt er vollständig hinter die Komponisten zurück. Sein Debussy beispielsweise ist kristallklar, frei von Parfüm, und bietet trotzdem unendlich Raum für Ahnungen.

Dieser Tage fiel mir daheim eine weitere, doch ältere furiose Platte aus Houghs Manufaktur in die Hand: „Late Masterpieces“ von Frédéric Chopin. Dazu zählen Berceuse und Barcarolle, die Polonaise-Fantaisie, einige Mazurken und Nocturnes sowie, als Hauptwerk, die h-Moll-Sonate. Diese Werke spielt Hough hinreißend, mit vorbildlich wenig Pedal, mit Schärfe, Delikatesse und Geschmack – und vor allem mit großer Gabe zur Disposition. Sein Piano leuchtet, sein Forte hat Pranke, ohne zu ballern. Es stimmt einfach alles.

Oder Tschaikowski. Neben dem einen, dem ersten, von Pianistenlegionen durchgeklopften und abgenudelten Konzert b-Moll hat der russische Komponist zwei ganz köstliche Schwesterwerke geschrieben, die jedem Vergleich standhalten. Der in Expertenkreisen kursierenden These, eigentlich sei das 2. Konzert in G-Dur Tschaikowskis Meisterwerk, wird man sich nach dem Anhören dieser Gesamtaufnahme unter dem fabulösen Stephen Hough möglicherweise anschließen – jedes dieser Prachtstücke hat seine ritterlichen, seine lyrischen, seine enthemmten Szenen, für ein Ranking taugen sie nicht. Hough musiziert, als wolle er alle Tschaikowski-Klischees auf einmal neutralisieren. Dass ihm das gelingt, ist Ausdruck eines fast wahnwitzigen, doch durch manuelle Perfektion abgesicherten Übermuts. Das Minnesota Orchestra unter Osmo Vänskä begleitet superb.

Oder die Klavierkonzerte Nr. 2 und 3 von Rachmaninow. Hough bediente den allgemeinen Hunger nach Konfekt, beizeiten werden auch Soßen angerührt, überaus rassige Weine angeboten und manch fingerhutgroßes Leckerli gereicht. Doch oft spielt Hough so virtuos leicht, als sei die Cholesterinfrage zuvor ausführlich diskutiert worden. In der Kitschenette wurde diese Einspielung nicht zubereitet. Das tolle Dallas Symphony Orchestra unter Andrew Litton ist dezenter Ober und eloquenter Tischnachbar in einem. Herrlich!

Soeben hat Hough sich mit dem Klarinettisten Michael Collins (beim Label Bis) den Brahms-Sonaten zugewandt. Der Pianist wirkt hier als Edelmann, der die herrlich weich ummantelten Töne der Klarinette niemals belästigt, er sorgt für die harmonische Schärfung, für den rhythmischen Rahmen, der kaum je zum Gatter wird. Houghs Meisterschaft wird nur durch seine Bescheidenheit übertroffen.

In Deutschland ist Hough eher selten anzutreffen. Wer ihn live hören will, kann ihn im April mit Mozarts C-Dur-Klavierkonzert KV 467 hören; beim Klavierfestival Ruhr war er schon mehrfach zu Gast. Intendant Franz Xaver Ohnesorg kannte Hough selbstverständlich, der entscheidende Impuls zum Engagement kam aber von Alfred Brendel, der schon immer Houghs Fan war und dessen Qualitäten als Kollege am besten beurteilen kann. Oder man fährt mal eben nach Amsterdam, wo Hough im Mai mit dem Concertgebouw Orchestra unter John Eliot Gardiner das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll von Johannes Brahms spielt. Ansonsten muss man sich schon nach Rumänien, Singapur, Südkorea, Manchester oder Texas aufmachen, um Hough persönlich zu erleben.