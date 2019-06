Zu Besuch beim Banjo-Orchester : Akkord-Arbeit im Pfarrsaal

Im Alter von 15 Jahren hörte er zum ersten Mal den Klang eines Banjos. Heute ist Günter Amendt 83. Er gründete den Banjo-Club. Sein Instrument hat er selbst gebaut. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der einzige Banjo-Club Europas trifft sich dienstags in Düsseldorf-Lörick. 1000 Mal haben die Musiker bereits geprobt und nach dem perfekten Klang gesucht. Wir waren dabei.

Diese Stimme klingt verletzlich und schön, und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, da singe ein Mädchen auf den Baumwollfeldern am Mississippi über ihre Sehnsucht nach der weiten Welt. Während ein Zug vorbeirauscht, der sie doch forttragen könnte, seufzt sie: „Freight train, freight train, run so fast“. Es singt allerdings gar kein fernwehes Mädchen mit schwerem Herzen, sondern Wolfgang Radau. Der ist 72, trägt einen Vollbart, und obwohl er auf einem Stuhl sitzt, darf man ihn einen gestandenen Mann nennen. Man kann nicht genau sehen, ob Radau die Augen geschlossen hat, da liegt so ein Schatten auf seinem Gesicht, aber wenn es so wäre, würden hinter seinen Lidern die USA beginnen. Gegen Ende des Stücks holt er eine selbstgebaute Flöte aus einem Stoffbeutel: Seine „Dampffeife“ wurde aus drei unterschiedlich langen Rohren geschweißt. Er bläst hinein, und es hört sich tatsächlich an wie eine Dampflok: „Freight train, freight train, run so fast. Ffffttt, Fffffttt.“

Das ist der Pfarrsaal der Kirche St. Maria Hilfe der Christen in Düsseldorf-Lörick, ein Raum mit getäfelten Wänden, das Holz hat die Farbe von nassem Sand. Jeden Dienstag um 19 Uhr trifft sich an diesem Ort das Banjo-Orchester; das einzige in Europa, wie die Mitglieder stolz berichten – allerdings nur, wenn man England nicht zu Europa rechnet, was hier denn auch niemand tut. Seit 1993 proben sie, 1000 Mal sind sie bereits zusammengekommen; rund 30 Mitglieder, fast nur Herren, im Durchschnitt 75: „Bestes Mannesalter.“ Sie sitzen da, in aller Seelenruhe, die eigenartigen Instrumente vor den Bäuchen, und schlagen die Akkorde so, wie die ausgedruckten und von Klarsichtfolien beschützten Griffmuster es vorgeben. „Hörgeräte aus, aber nachher nicht vergessen, sie wieder einzuschalten“, ruft Dieter Grosche. Der ist so etwas wie der Spiritus Rector. Er ist 78, wirkt aber 20 Jahre jünger. Er kommentiert, scherzt, baut auf, ermahnt, tadelt. Als ein Orchestermitglied hereinkommt und ein Pflaster auf der Pläte trägt, ruft Grosche:

„Hast Du Hohlraumversiegelung?“

An diesem Proben-Abend sitzen 14 Musiker da. Durch die Fensterfront sieht man sie nach und nach in der Abendsonne aus ihren Wagen oder vom Fahrrad steigen und auf den Pfarrsaal zustreben: „Ah, da kütt der Udo.“ Bevor sie eintreten, streifen sie die Schuhe an der Fußmatte ab. Die meisten spielen Banjo, es gibt aber auch Posaune, Waschbrett und Mundharmonika. Sie haben 250 Stücke im Repertoire, spielen Dixieland, Filmmusiken und Kompositionen aus den 1920er und 30er Jahren. Heute ist auch Ingrid Schubert da, die ist 74 und kommt alle vier Wochen dazu, um zu singen. Sie nimmt die Probe mit dem Smartphone auf. „Das höre ich mir dann zuhause an und gucke, was man noch verbessern kann.“ Ehemalige Ärzte und Stadtdirektoren gehören zum Orchester, Verkäufer, Handwerker und Professoren. Wer nicht so gut spielt, sitzt ganz hinten. Wer besser ist, darf aufrücken und sitzt vielleicht bald vor Dieter Grosche, der alle Musiker im Blick hat und Kommandos gibt.

„Tür bitte zuziehen. Wegen der Nachbarn.“

Das Banjo: Bei allem Respekt nicht gerade das Instrument, das man als Jugendlicher unbedingt spielen möchte. Eher Pony als Vollblüter, eher Ente als Ferrari. Kann man sich Jimi Hendrix beim Zerlegen der amerikanischen Nationalhymne mit einem Banjo vorstellen? Oder Jimmy Page von Led Zeppelin, wie er auf einem doppelhalsigen Banjo „Stairway To Heaven“ spielt? Warum also Banjo? Eine Frage für Günter Amendt. Er ist 83 und hat den Club gegründet. Er redet ruhig und besonnen, er wirkt, als kenne er alle Bücher der Weisheit, und er erzählt davon, wie er als 15-Jähriger einen Film sah. „Bravo, George!“ hieß der, der britische Schauspieler George Formby Jr. musizierte darin auf einem Banjo. „Der Klang war so besonders für mich“, erinnert sich Arendt, „da wollte ich auch ein Banjo haben.“ Zu Weihnachten bekam er damals allerdings immer nur Unterwäsche und ein Hemd. Also habe er seinem Vater gesagt, dass er noch ein weiteres Jahr hinkomme mit der jetzigen Unterhose, und weil zudem der große Bruder ein gutes Wort einlegte, bekam Amendt schließlich sein Banjo. „Es klang allerdings gar nicht so wie im Film. Seither suche ich den perfekten Klang.“

„So, wir lassen jetzt Getöse ab.“

Amendt spielt ein Ukulelen-Banjo, das er aus vier Vorkriegs-Instrumenten selbst zusammengesetzt hat. Er arbeitete einst als Ingenieur im Pipeline-Bau. Er war in England und den USA, und überall kaufte er Banjos in der Hoffnung, den perfekten Klang zu finden. Als er 300 Instrumente angesammelt hatte, verkaufte er alle an einen Mann aus Tokio. Der bezahlte 150.000 Dollar dafür, „ein Dollar waren damals zwei Mark 50“, und von dem Geld zahlte Amendt seine drei Geschwister aus und übernahm das Haus seiner Eltern. Man könnte sagen, er hat sein Leben auf das Banjo gegründet. Eine Liebesgeschichte.

„Jetzt spielen wir ,I’m so blue’: Ich bin so blau.“

Ein einzelnes Banjo hat einen hüpfenden Klang, so viele Banjos zusammen haben etwas Gleichmäßiges; sie springen um den Hörer herum, sie nehmen ihn mit, und die Wirkung ist eigenartig: Man fühlt sich beschwingt, aber auf so eine angenehm gedämpfte Art. Happy to be sad. Man hat den Blues und schmunzelt darüber.

„Das nächste Stück wird einen Makel haben: Ich werde singen.“

Dieter Grosche singt mit wunderbarer Stimme davon, wie er im Schatten eines Apfelbaums liegt, und man weiß nicht, wie er es macht, aber auf einmal hat er eine Posaune am Mund, und die Posaune tanzt über die Töne, die die Banjos streuen. Wie jemand, der einen Fluss überquert und von Stein zu Stein springt. Als das Lied zu Ende ist, sagt Günter Amendt, dass das Piano zu laut war. Da müssen alle lachen. Es gibt hier nämlich gar kein Piano.

„Eins, zwei, Viertel vor drei.“

Dieter Grosche gibt den Takt vor, er tritt ihn auf den Boden, und im Stück zeigt er auf den Solisten, wenn der seinen Einsatz hat – dazu reißt er die Augen auf und zieht eine Schnute. Er ist so etwas wie der Schäferhund, der die Herde zusammenhält. Der Hausmeister im Palast der guten Laune. Vorarbeiter im Akkord. Wenn er auf Ivo Rabanus zeigt, hört man kurz darauf eine Mundharmonika, die so verflixt gut klingt, dass sie nicht mit profaner Luft gespielt werden kann, sondern mindestens mit Odem. Rabanus ist 77, er war mal Kameramann beim WDR, und er schließt die Augen, wenn er bläst. Auf der grünen Sitzfläche des Stuhls neben sich hat er seine Instrumente ausgebreitet. Er wählt vor jedem neuen Song eines aus, ein bisschen wie ein Chirurg vor der OP das Skalpell. Ein kleiner Verstärker drückt den Klang in den Saal, und nirgends klingt der Satz wahrhaftiger als hier: Er pustet sich die Seele aus dem Leib. Der belgische Jazzer Toots Thielemans ist sein Vorbild. In der Pause, die sie immer um Punkt 20 Uhr einlegen und zumeist vor der Tür des Pfarrsaals verbringen, wird Rabanus seinen blau-weißen Schal zurecht ziehen und über sein Spiel sagen: „Erstmal kommt die Melodie.“

„Udo, konzentrier’ dich!“

Ein Stück mit irischem Thema solle nun folgen, bittet Günter Amendt, denn: „Sowas ist ja heute wieder populär.“ Da blättern alle in ihren Ringbüchern und schlagen „The Irish Washerwoman“ auf. Es ist herrlich, dort zu sitzen und zuzuhören. Man weiß gar nicht, ob das an der Musik liegt oder an der Atmosphäre. Man fühlt sich geborgen, wird weggetragen im Sound. Bei „Will The Circle Be Broken“ singen alle; der Trompeter, der heute vom Arzt eine Spritze ins Auge bekommen hat und nicht mitmachen darf, hält sein Instrument pro forma vor den Mund, weil er trotzdem dabei sein will: Musiker ist man halt auch, wenn man gerade keine Musik machen kann. Manchmal gehen sie nach der Probe noch „auf ein Bierchen“ in die Kneipe, meistens aber nicht, weil viele mit dem Auto da sind: „Manche wohnen 80 Kilometer weit weg.“ Über der Szenerie hängt Jesus am Kreuz und blickt auf diese tolle Truppe. Oh, Lord.