Theater : Mit einem Faible für gutgemachte Krimis

Der Düsseldorfer Schauspieler Wolf Danny Homann. Foto: Christine Bongartz. Foto: C. Bongartz/Christine Bongartz

Düsseldorf Der Düsseldorfer Schauspieler Wolf Danny Homann liebt das Theater – aber auch das Spiel vor der Kamera mit seinen feinen Nuancen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Kaum war der „Polizeiruf 110“ in München abgedreht, machte sich Wolf Danny Homann auf die Reise in Münsterland. Dort entsteht an historischen Schauplätzen die erste Staffel der im 19. Jahrhundert angesiedelten Webserie „Haus Kummerveldt“. Schnell schlüpfte der Schauspieler aus der Rolle eines verdeckten Ermittlers in die eines Arztes. Dabei trägt er ungewohnt steife Kleidung und einen Oberlippenbart. „Ich habe mich selber kaum wiedererkannt“, sagt er. Regisseur Mark Lorei ist ein Freund von ihm und dazu Historiker; gemeinsam haben sie den Stoff entwickelt.

Es läuft gerade richtig gut für Wolf Danny Homann. Bei einem Zwischenstopp in Düsseldorf berichtet der 29jährige voller Freude von der Vielfalt, die sein Beruf ihm beschert. Seit dem Antritt von Wilfried Schulz ist er als Gast am Schauspielhaus engagiert. Sein erstes Stück, „Glänzende Aussichten“ von Martin Heckmanns, hat er als spannendes Experiment in Erinnerung, „modern und vom Zeitgeist durchgewürfelt“. Drei Jahre hielt sich „Michael Kohlhaas“ auf dem Spielplan. Im Juli fiel unter großem Applaus und mit Standing Ovations der endgültig letzte Vorhang. „Da gab es bei mir wirklich zwei weinende Augen“, sagt er. „Die Inszenierung hatte wegen ihrer besonderen Sprache eine enorme Kraft. Sie passte auch hervorragend ins Central mit seinem rauen Charme.“ Für „Die Dreigroschenoper“ wird der Kölner im September und Oktober an den Gustaf-Gründgens-Platz zurückkehren. Er liebt das Theater, das unmittelbare Geschehen, die stundenlange Konzentration auf der Bühne. Dennoch rückten Film und Fernsehen mehr und mehr in den Fokus. „Das Spiel vor der Kamera mit seinen feinen Nuancen reizt mich eben auch so sehr“, erzählt er. „Man muss nur etwas denken, schon wird es für alle sichtbar. Für mich ist das erfüllend.“

Info Polizeiruf-Sendetermin ist Ende des Jahres Wolf Danny Homann ist seit drei Jahren Gast-Mitglied im Schauspielhaus-Ensemble. Im Herbst tritt der Kölner wieder bei der „Dreigroschenoper“ auf. Parallel dreht er für Film und Fernsehen, jetzt gerade die Webserie „Haus Kummerveldt“ im Münsterland. Ein „Polizeiruf 110“ mit ihm unter der Regie von Dominik Graf läuft Ende des Jahres in der ARD.

Beim „Polizeiruf 110“, der Ende des Jahres in der ARD ausgestrahlt wird, hat er diese schönen Momente häufig erlebt. Es gab mehrere Gründe, warum die Produktion ihn so beglückte. Angefangen beim Drehbuch von Günter Schütter, das er voller Freude las. „Seite um Seite habe ich umgeblättert und war begeistert. Jede Figur hat er mit Liebe gezeichnet.“ Als Glanzpunkt aber empfand er die Zusammenarbeit mit Regisseur Dominik Graf. „Ein Genie“, schwärmt er. „Er hat ein magisches Auge für Charaktere und Beziehungen, spürt tiefliegende Wahrheiten auf. Bei Dominik fühlten wir uns alle wunderbar aufgehoben. Ich empfand es als Ehre und Privileg, mit ihm zu drehen.“ In der Geschichte nehmen Polizisten eine Firma unter die Lupe, die im Verdacht steht, illegalen Insiderhandel zu betreiben. Die Verlockung ist groß, von den Geschäften selber zu profitieren. Wolf Danny Homann alias Lukas Posse schaltet sich im Auftrag der Börsenaufsicht ein und versucht die Machenschaften aufzudecken. „Da geht es nicht mehr ums Geld, sondern um Leben und Tod“, sagt er. Er hat ein Faible für gut gemachte Krimis und schon in einigen mitspielt, etwa im Kölner „Tatort“ und in der „Soko Köln“. Kontrapunkte setzten Kinofilme wie „Die Trapp Familie“, „Frosch, Schenkel und Prinzen.“ oder „So viel Zeit“ mit Jan Josef Liefers.