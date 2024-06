Neustrukturierte Dauerausstellung im Kunstpalast Einfallsreich frisiert

Nach wie vor steht das Monumentaltor aus dem mittelalterlichen Kairo am Eingang zur Dauerschausammlung des Kunstpalasts, die im vergangenen November in erneuerter Form eröffnet worden ist. Auch der „Himmelfahrt Mariens“ von Peter Paul Rubens oder dem VW Käfer Ovali begegnet man am angestammten Platz. Gleichwohl erwarten den Besucher, der auf einer kulturhistorischen Zeitreise vom Mittelalter in die Gegenwart knapp 50 Räume durchstreift, etliche Neuzugänge. Nach bloß sechs Monaten haben Generaldirektor Felix Krämer und sein Team bereits 150 Stücke ausgewechselt.