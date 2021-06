Auftakt für das Festival „Theater der Welt“ : Afrikas Stolz und Stärke

Düsseldorf Der burkinische Regisseur, Autor und Schauspieler Etienne Minounghou demonstriert beim Festival „Theater der Welt" afrikanisches Selbstbewusstsein.

Ouagadougou, alle zwei Jahre im Oktober: In Gounghin, einem kleinen Viertel der Hauptstadt Burkina Faso, eins der ärmsten Länder Westafrikas, strecken sich bunte Stoffbahnen in die Luft, Lampions leuchten, die Bewohner verkaufen Bissap-Saft, Bier und frittierte Bananen, die Nacht vibriert. Das ganze Viertel fiebert beim Theaterfestival „Recréatrales“.

Unermüdlich mittendrin: der Gründer des Festivals, der burkinische Autor, Schauspieler, Regisseur Etienne Minounghou, meist mit kariertem Hemd, ein Macher, fröhlich, cool, klug und stets konstruktiv. Niemand kann sich seiner freundlichen Aura entziehen, er lacht und scherzt, freut sich sichtlich, wieder hier zu sein – er pendelt oft zwischen Brüssel und seiner burkinischen Heimat hin und her. Das Festival hat er von einem kleinen Künstlertreff zu einem der wichtigsten Theaterereignisse in Westafrika gemacht.

Am Donnerstag Abend lädt Minounghou beim Düsseldorfer Festval „Thater der Welt“ die Zuschauer ein, in Diskurse des afrikanischen Kontinents einzutauchen.In vier Monologstücken (in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln) bildet er die Debatten der afrikanischen Gesellschaft ab, die Autonomie und Selbstwirksamkeit einfordern.