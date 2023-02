Exklusives Schachturnier in Düsseldorfer Luxushotel Könige im Bauernstaat

Momentan schickt sich der deutsche Nachwuchs an, der Weltspitze die Zähnchen zu zeigen – und in der kommenden Woche (vom 15. bis 27. Februar) gibt es in Düsseldorf, im noblen Hyatt Regency im Hafen, sogar einen Wettkampf, die „WR Chess Masters“, bei dem die ganz Großen mitspielen – darunter Vincent Keymer, geboren 2004 in Mainz. Er ist aktuell die Hoffnung des deutschen Schachs, das in jüngerer Zeit nur sehr wenige Stars hervorgebracht hat. Als Keymer neulich beim furios besetzten Schachturnier in Wijk aan Zee phasenweise mit der Weltelite konkurrieren konnte, brachen bei den Schachservern die Leitungen zusammen, so viele Menschen wollten Schach online gucken.