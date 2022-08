Dirigent Herbert Blomstedt 95 : Mit 95 am Pult

Hamburg Herbert Blomstedt ist der Dienstälteste unter den großen Dirigenten. Wir haben den weltberühmten Musiker in Hamburg bei einer Probe erlebt und gesprochen.

Auf diese Stelle muss er nicht warten, sie kommt früh genug. In 94 Jahren hat der Dirigent Herbert Blomstedt die Passage ab Takt 93 oft genug beaufsichtigt. Die hohen Violinen spielen da keine Melodie, eher eine fruchtige Verzierung: tückisch, chromatisch, dünner Farbauftrag – und in ungünstiger Lage. Parallel blasen Trompete und Hörner einen Choral, die tiefen Streicher zupfen nur kurze Impulse. Bei den hohen Geigen dagegen liegt alles blank, und manche Musiker sagen, dieser Moment im ersten Satz von Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur sei für sie ziemlich unangenehm.

Es ist die allererste Probe für das Konzert des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, doch Schonfristen gelten nicht. Weil die Stelle anfangs unklar und unrund klang, ruft der 1927 in den USA geborene schwedische Dirigent die Geiger separat auf und lässt sie ihr exponiertes Motiv allein wiederholen. Solche Situationen mag kein Musiker; es gibt Anekdoten gefürchteter Dompteure am Pult, die solche Takte nutzen, um eine Orchestergruppe regelrecht vorzuführen. Blomstedt kommen solche Gedanken an Maßregelung nie. Er entschärft die kitzelige Situation. Er wartet nicht, bis die Stelle schöner klingt (das dauert sowieso keine halbe Minute), sondern er erklärt ihren Sinn. Er öffnet Bruckners Werkstatt. Er weist auf die Halbtöne hin und warum sie trennscharf gespielt werden müssen. Und als die Stelle nach mehrfacher Wiederholung großartig klingt, murmelt er etwas von „kollektivem Bewusstsein“. Denn auch Blomstedt selbst hat etwas verstanden. Er ist einer Stelle nähergekommen, „die ich noch nie so richtig begriffen habe“. Wie er das sagt, klingt es überhaupt nicht nach Koketterie.

Zeit zum Begreifen hatte er genug, aber es höre ja nicht auf mit dem Lernen, sagt er. Er war Chefdirigent in San Francisco, bei der Staatskapelle Dresden und beim Gewandhausorchester Leipzig. Die Weltklasseorchester von Chicago bis Wien, von Amsterdam bis Berlin laden ihn regelmäßig ein. Die Hamburger NDR-Musiker hätten ihn am liebsten jährlich zu Gast, weil sie ihn von Herzen mögen und bei ihm erleben, welche Segnungen die Weisheit des Alters mit sich bringt. Die Musiker wissen aber auch, dass Überschwang auf Blomstedts emotionaler Richterskala kaum je erreicht wird. Blomstedt hat bei aller Liebenswürdigkeit ein notorisches Handicap: Er kann nicht rückhaltlos genießen. Doch das empfindet er als Tugend, sie treibt ihn an und füllt seinen Terminkalender. Wer ihn dezent daran erinnert, dass er nun 95 Jahre alt wird (am 11. Juli 2022), erntet ein kurzes Nicken. Ja, das sei ihm bewusst, aber es gebe noch so viel zu tun.

Wer Blomstedt bei der Probe erlebt, der spürt, auf welchem Fundament sein ungeheures Wissen ruht, das nach Weitergabe drängt. Er hat in der Alten und der Neuen Welt gelernt. Er studierte an der Juilliard School in New York und an der Schola Cantorum in Basel, er vertiefte sich in Kirchenmusik, vor allem in Gregorianik, spielte als Geiger im Orchester, besuchte Kurse für Neue Musik in Darmstadt, war dann Dirigierassistent von Igor Markevitch in Salzburg und Leonard Bernstein in Tanglewood. Auch Musikwissenschaften fand er wichtig: „Dieser Hintergrund hilft bei vielen Dingen.“

1954 trat er seine erste Chefstelle im schwedischen Norrköping an, danach ging er nach Oslo, dann nach Kopenhagen. 1977 übernahm er das Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks. Schon damals spürten alle: Gemütlich war dieser Blom­stedt nicht, stets wirkte er auf freundliche Weise unzufrieden. „Dieses Wissen hatte ich immer in mir: dass man nie fertig wird. Ein Konzert mag vorbei sein, trotzdem will ich gleich beim nächsten Mal vieles anders machen.“ Und nach kurzem Nachdenken: „Ich bin zwar manchmal dankbar für das Geleistete, aber wirklich glücklich bin ich nie.“

Blomstedts Unzufriedenheit ist legendär, doch sollten Orchestermusiker nicht verzweifeln. Er verbirgt sie, so gut es geht. Es klingt auch nur ein bisschen fies, wenn er die Blechbläser bei einer anderen Stelle ebenso hartnäckig seziert wie zuvor die hohen Geigen, am Ende knapp nickt und ihnen das Prädikat „fast perfekt“ zuteilt. Mancher im Blech schaut jetzt säuerlich, muss aber auch lächeln. Alle wissen: Es war kein vergiftetes Lob. Blomstedt liebt die Luft nach oben.

Blomstedt ist derzeit der Dienstälteste unter den großen Dirigenten, aber wenn man ihm etwas kaum anmerkt, dann dieses Alter. Seine Wachheit ist frappierend. Zwar hat es ihn kurz nach dem NDR-Konzert dermaßen unglücklich gestürzt, dass er zur Beobachtung ins Krankenhaus kam und weitere Auftritte in Berlin und Leipzig stornieren musste. Nun aber ist medizinisch das Schlimmste überstanden, und er darf wieder an die Erfüllung seiner Verträge denken. Nicht nur aus Pflichtgefühl: Die großen Komponisten sind längst zu Familienmitgliedern geworden, zu denen er in wöchentlichen Abständen heimkehrt.

Bruckner ist ihm derzeit fast der Liebste, sodass Blomstedt aus lauter Verbundenheit auch schon mal in den Notentext eingreift und etwa die Tondauern kürzt, „sonst verliert es an Schwung“. Das hält er für erlaubt. Er glaubt zu ahnen, was Bruckner „wirklich gemeint“ hat. Blomstedt, der Verbesserer. Man könnte fast mitschreiben, wenn nebenbei Lehrsätze fallen, die bei Blom­stedt aber nie wie magistrale Zurechtweisung klingen, höchstens wie eine hermeneutische Überlegung. „Schauen Sie, hier wünscht sich Bruckner offenbar eine Art Terrassendynamik, die sollten wir vielleicht nicht durch ein zusätzliches Crescendo entkräften.“

Die Basis dieser Arbeit am Klang, das weiß das NDR-Orchester seit Jahren, ist Höflichkeit und Wertschätzung. Viele Musiker des Ensembles kennt Blomstedt namentlich, und „mit verbundenen Augen würde ich wissen, wenn Paulus van der Merwe die Oboe spielt“. Und wenn „die erdbebenhafte Steigerung“ gegen Ende des Kopfsatzes kommt, „müsste ich ebenfalls nicht hinschauen, um den Pauker Stephan Cürlis zu erkennen“. Und wenn die Hornistin Claudia Strenkert nach persönlicher Aufforderung ein Solo hinreißend wiederholt, sagt Blomstedt gar nichts. Er geht weiter zur nächsten Stelle. Höchstes Lob.

Wenn sich Bruckners Musik aufbaut, hat dieser Dirigent selbst am meisten davon. Genuss sollte man den Ertrag nicht nennen, denn wer Blomstedt fragt, warum ihn sein Beruf immer noch fasziniert, der bekommt eine erhellende Antwort: „Weil ich das strukturelle Gewebe einer Komposition zunehmend genauer durchschaue.“ Diese Sehnsucht nach Durchblick höre nie auf. „Jeder echte Künstler ist ein Sucher“, gesteht Blomstedt.

Natürlich ahnt er, dass diese unablässige Selbstkritik „etwas Mörderisches hat“. Er sieht aber die motivierenden Seiten darin: „Immer kann ich mir sagen, dass schon morgen gelingen wird, was ich heute nicht geschafft habe.“ Erzwingen kann er das nicht, weswegen er dann doch vergnügt und nicht selbstzerfleischend wirkt; bei der Hamburger Probe imponiert die Gelassenheit, die Blomstedt trotz aller Detailbesessenheit zeigt. Im Konzert vier Tage später erlebte Hamburg eine überwältigende und bejubelte Interpretation. Der reine Bruckner, hinter den Blomstedt vollständig zurücktrat. Zuvor hatte es Wolfgang Amadeus Mozart gegeben, noch ein Herzenskomponist für Blomstedt, und zwar die Sinfonie Nr. 34 C-Dur KV 338. Die Zuhörer freuten sich an einer prallen Feier des Lebens, rhythmisch glänzend durchpulst, mit Energiestößen, Wehmut und geistreichen Pointen. Genau geprobt. Fast perfekt.

Wenn an Blomstedts Horizont also kein Ende in Sicht ist, weil immer etwas zu korrigieren und optimieren ist – gibt es vielleicht ein, zwei Lieblingswerke, die er noch nie aufgeführt hat? Und auf die er sich heimlich freut? Lange denkt er nach, und man ahnt, wie er im Geiste Noten durchblättert. Und dann gesteht er es doch: „Haydns ,Harmoniemesse‘. Und Tschaikowskis Dritte.“