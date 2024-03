Cellist Gautier Capuçon kommt nach Düsseldorf Leidenschaft mit Würde

Nun kommt dieser wunderbare Gautier Capuçon, den ich seitdem verfolgt habe, als sei er mein Lieblingsneffe, in die Tonhalle, und zwar mit den Wiener Symphonikern. Dort spielt er das Werk, das er in den vielen Jahren so oft aus dem Feuer geborgen und dann dem Feuer zurückgegeben hat: das Cellokonzert h-Moll des 1904 in Prag gestorbenen Komponisten Antonin Dvorák. Viele Cellisten veranstalten hier ein leidenschaftliches Gewühl, sie schaben und kratzen, sie sägen und weinen, das Cello als Tränenfass und offener Kamin, in dem die Scheite um die Wette brannten. Gautier Capuçon hat es ebenfalls schon oft gespielt, aber er bei aller Energie gibt er ihm etwas Nobles, Klassizistisches. Er flankiert die Leidenschaft mit Würde. Er zeigt, dass Paris und Prag eigentlich dicht nebeneinander liegen.