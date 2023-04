Vor der 7. Folge des „Bachelor“ Wenn Zungenküsse an Waschmaschinen erinnern

Mexiko · Dem Bachelor gehen die Rosen aus. Die Damen ödet die Langeweile in der Villa an. In der 7. Folge wird endgültig klar, wer seine Favoritinnen sind.

08.04.2023, 11:45 Uhr

Angelina ist eine der Favoritinnen des Bachelors David. Foto: RTL / Julian Mathieu

Die diesjährige „Bachelor“-Staffel bei RTL ist ein besonders schwacher Jahrgang. Der Kavalier der Herzen entpuppt sich als undurchsichtiger Charmebolzen mit gestähltem Körper und ungehemmter Vergnügungssucht. Im Umgang mit den Damen pflegt er das Lustprinzip: Seine wenigen Lieblinge bittet er wiederholt zu Einzeldates mit Nahkontakt. Die anderen Damen, die er auf Abstand hält, tadelt er, dass sie „nicht auf mich zugehen“. Sehr unfein.