Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Sven Aretz : „Was passiert eigentlich im Schlafzimmer, wenn Tag ist?“

Foto: Callwey Verlag 11 Bilder Häuser des Jahres

Interview Düsseldorf Die Kölner Architekten Sven Aretz und Jakob Dürr haben den Wettbewerb „Häuser des Jahres“ 2020 gewonnen. Sie planen Wohnräume, die flexibel nutzbar sind - etwa für zeitweises Homeoffice. Dabei könnte ein Klassiker zurückkehren: das Schrankbett.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Sven Aretz hat an der RWTH Aachen Architektur studiert. Sein Kollege Jakob Dürr und er gründeten 2019 ein gemeinsames Architekturbüro in Köln. Ihr prämiertes Haus ist ein einfaches Gebäude mit langer Glasfront, das vor zwei Jahren im Oberbergischen gebaut wurde. Ein Gespräch über Häuser, die Sonne einlassen und Wohnungsbau, der sich dem Wandel der Gesellschaft anpasst.

Ihr „Haus des Jahres“ wurde unter anderem für seinen reduzierten Umgang mit Baustoffen ausgezeichnet. Worauf haben Sie verzichtet?

Aretz Wir befassen uns grundsätzlich mit der Frage, wieviel es für ein gutes Haus wirklich braucht. Wir haben vor allem den Innenausbau stark reduziert, haben etwa die Stahl- und Holzkonstruktion offen gelassen und damit eine Menge Material eingespart. So haben wir einen Beitrag zu Nachhaltigkeit geleistet und Kosten gespart.

Das Haus hat auf beiden Längsseiten Glasfronten. Dabei geht der Trend doch eher dahin, Häuser möglichst wetterfest einzupacken, um sie energieeffizient zu machen. Wie passt das Glas zu ihrem Ansatz der Nachhaltigkeit?

Aretz Wir suchen nach energetisch cleveren Lösungen, um dieses Einpacken zu vermeiden. Bei unserem Haus im Bergischen etwa sind die Dachüberstände genau so geplant, dass die Sonne im Sommer draußen bleibt, im Winter, wenn sie tiefer steht, in das Haus hineinscheint. Sie erwärmt dann den Estrich am Boden, der die Wärme speichert und zeitversetzt in der Nacht wieder abgibt. Wir haben einfaches Isolierglas verbaut, damit möglichst viel Energieaustausch stattfinden kann. Es steckt also gar nicht viel Technik in diesem Haus, die Lösung liegt in der Konstruktion. Low-Tech statt High-Tech.

Das Haus ist sehr transparent, die Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwimmen. Werden solche Entwürfe zunehmen, wenn sich der Trend zum Homeoffice durchsetzt und Menschen langfristig mehr Zeit daheim verbringen?

Aretz Ich hoffe es. Die Übergänge, die sogenannten Softspaces helfen, den Wohnraum zu erweitern und die Lebensqualität zu verbessern. Man kann sehr kleine Wohnräume schaffen, wenn man sie unmittelbar an überdachte Außenräume anschließt und deren Übergänge seicht ausformuliert. Die Bewohner haben dann kein Engegefühl. Die Landschaft wird mit einbezogen. Das wird auch für den urbanen Raum wichtig. Wir müssen viel mehr über individuelle Zwischenräume nachdenken, die auch bei Sonne oder Regen genutzt werden können und etwa durch Sichtschutz aus Textilien einen privaten Raum schaffen, einen Puffer. Wir tendieren dazu, grundsätzlich eine Beziehung zum Außen zu schaffen, das Außen aber temporär auch ausblenden zu können.

Wie müssen Wohnungen aussehen, in denen Menschen nicht „die Decke auf den Kopf fällt“?

Info Auszeichnung für klug gebaute Einfamilienhäuser Architekten Sven Aretz, 1988 geboren, und Jakob Dürr, 1980 geboren, haben beide an der RWTH Aachen Architektur studiert und sind dort inzwischen als Dozenten tätig. 2019 gründeten sie das gemeinsame Architekturbüro Aretz Dürr Architekten in Köln. Einfamilienhäuser Der Wettbewerb „Häuser des Jahres“ wird seit 2011 vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt und dem Callwey-Verlag ausgelobt und prämiert Einfamilienhaus-Projekte aus dem deutschsprachigen Raum. Eine Fachjury wählt 50 Häuser und 18 innovative Produktlösungen von der Außenwand bis zum Badezimmer aus. 2020 gewannen die Architekten Aretz/ Dürr mit einem Langhaus im Oberbergischen. Buch Der gesamte Wettbewerb wurde in dem Bildband „Häuser des Jahres“ von Nicola Borgmann und Katharina Matzig dokumentiert. Callwey, 320 Seiten, 59,95 Euro

Aretz Man muss Wohnungen so orientieren, dass die Bewohner immer in zwei Richtungen gucken können.“Durchwohnen“ nennt man das. Das kann oft ohne großen Aufwand ermöglicht werden. Wenn man etwa in eine Wohnung kommt, in der es die klassische Diele gibt, rechts den Wohnraum, links ein Zimmer, muss man Möglichkeiten schaffen, dieses Zimmer im Tagesverlauf zu öffnen. Das baut Weite auf und schafft Transparenz. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie Räume genutzt werden. Wir denken in Szenarien, überlegen, wie derselbe Raum sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bespielen lässt. Wohnraum muss anpassungsfähig und flexibel entworfen werden. Das gilt auch für die Wohnformen. Dieselbe Wohnung sollte heute für eine Familie passend sein, bei Bedarf aber auch für eine WG, Singles, mehrere Generationen, und so fort.

Wie baut man so flexibel?

Aretz Das muss bei der Anlage von Wohnungen mitgedacht werden und spiegelt sich in der Struktur und in der Konstruktion eines Gebäudes. Wohnungen können dann ohne große Eingriffe wachsen und schrumpfen, die Bewohner können sich mal ein Zimmer mehr dazu nehmen, es später aber auch wieder abgeben. Innerhalb der Wohnung kann man mit Falt- und Schiebewänden oder cleverem Mobiliar arbeiten. Die Räume selbst sollten nutzungsneutral gestaltet werden.

Werden Sie in Zukunft das Homeoffice immer gleich mitbauen?

Aretz Die Wohnfläche pro Person hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg etwa verdreifacht. Wir müssen Städte angemessen verdichten, müssen auf kleinen Flächen guten Wohnraum schaffen, zugleich aber mitdenken, dass es zusätzlichen Platzbedarf etwa für die Heimarbeit gibt. Wir sehen die Lösung in Konzepten für die Mehrfachnutzung von Räumen. Was passiert eigentlich mit einem Schlafzimmer, wenn Tag ist? Dann ist das ein leerstehender Raum! Wir denken darüber nach, wie man durch leichte Eingriffe wie Verschieben, Zuschalten oder Wegklappen flexible Nutzungen ermöglicht.

Das heißt, das Schrankbett kommt zurück?