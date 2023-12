Nach Kritik am Kommunikationsverhalten der Bistumsleitung Aachener Generalvikar Frick tritt zurück

Nach zuletzt heftiger Kritik der Unabhängigen Aufarbeitungskommission für sexualisierte Gewalt (UAK) am Kommunikationsverhalten der Aachener Bistumsleitung ist gestern Generalvikar Andreas Frick zurückgetreten. Die Entscheidung sei bereits in den vergangenen Monaten gereift, ließ der 59-Jährige verlauten. Er wolle sich noch einmal neuen Aufgaben stellen. Bischof Helmut Dieser nahm den Amtsverzicht an, würdigte aber auch Fricks Engagement „in der konsequenten Aufarbeitung sexualisierter Gewalt“ sowie seine Arbeit am Projekt „einer ersten proaktiven Täternennung“. Als erstes deutsches Bistum hatte Aachen Mitte Oktober die Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene publik gemacht. Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens durch die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl war das Bistum Aachen damit einen bislang einzigartigen Schritt auf dem Weg der Aufarbeitung gegangen. Dazu hatte Frick erklärt, dass manche Namensnennungen vermutlich eine breite Resonanz hervorrufen werden. „Viele werden erschüttert sein, nicht wenige vermutlich die Vorwürfe erst einmal nicht wahrhaben wollen“, so Frick damals: „Auch wir stehen immer wieder fassungslos davor, was in unseren Reihen passiert ist.“ Seit der Wiedererrichtung des Bistums 1930 konnten bislang 126 Täter und mutmaßliche Täter ermittelt werden. Das ist nahezu jeder zehnte Priester, der in diesem Zeitraum im Bistum tätig war.