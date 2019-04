Interview Denis Scheck : „Goethe – ein Aussteiger mit Ticket 1. Klasse“

Düsseldorf Ein opulenter Band dokumentiert nur mit Schwarz-Weiß-Fotos die berühmte Italienreise des Dichters und Klassikers.

Warum sollte man die „Italienische Reise“ heute noch lesen, in einer Zeit, in der das Sehnsuchtsland der Deutschen den meisten längst bekannt ist?

Der Fotograf Helmut Schlaiß, geb. 1953; er stellte seine Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen aus.Während eines zwölfjährigen humanitären Engagements in Afrika entstanden weitere Bilderzyklen. 2014 begab er sich in Italien auf den Spuren Goethes.

Scheck Mir sind leider noch viele Ecken Italiens unbekannt. Aber Goethe war eher als Pilger in Italien unterwegs denn als Tourist – seine Reise geht ja mindestens so sehr in sein Inneres als ins Italien seiner Zeit. Die Sehnsüchte, die ihn umtrieben, führen die Leute heute ins Yoga-Studio und zu Psychotherapeuten. Er wollte sein Leben ändern, sich von Grund auf neu erfinden. Und solche Wünsche bleiben ewig aktuell, egal, wie oft man die Quadriga des Markusdoms gesehen hat oder vor Michelangelo in die Knie gegangen ist.