Weltgrößte Bücherschau eröffnet Buchmesse will Hetze keine Bühne geben

Es klingt in der anschwellenden Bedrohungslage in der Welt mit Kriegen seit Monaten in der Ukraine und grausamen Terrorakten in Israel wie eine schöne Utopie. Mag sein, dass auch deshalb die Zustimmung zu diesem Impulsvortrag vor der offiziellen Eröffnung auf dem Messegelände zu akuter Euphorie und anhaltender Nachdenklichkeit stimulierte. Etwa darüber, wie frei das Wort auf einer Messe der betonten Wortfreiheit denn sei? So stößt die Verschiebung der Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adania Shibli inzwischen bei Dutzenden von Autorinnen und Autoren auf massive Kritik. Shibli hatte – wie berichtet – in ihrem Roman „Eine Nebensache“ die historisch verbürgte Misshandlung und Ermordung einer jungen Beduinin durch israelische Grenzsoldaten 1949 recherchiert und literarisch aufgegriffen. Gleichwohl der Roman auch nach Stellungnahme des PEN nicht antisemitisch sei, fürchtete man auf der Messe lautstarke Proteste, Tumulte. Der Verein Litprom, der diese renommierte Auszeichnung vergibt, hatte daraufhin mitgeteilt, dass in Absprache mit der Autorin ein geeigneterer Termin nach der Buchmesse gesucht werde. Doch so einvernehmlich war diese Entscheidung wohl nicht, wie es auf der Messe hieß. Von Missverständnissen zwischen Shibli und dem Veranstalter war gestern die Rede; während Buchmessendirektor Juergen Boos auf Nachfrage erklärte, dass man der „Hetzmasse“ keine Bühne in Frankfurt geben wolle. Der Terroranschlag der Hamas und seine Folgen hatten auch für die Eröffnungsfeier am Abend Konsequenzen: So ließ sich Bundeskanzler Olaf Scholz wegen seiner kurzfristig anberaumten Israelreise von Kulturstaatsministerin Claudia Roth vertreten.