Debatten auf der Bischofskonferenz in Wiesbaden Was die deutschen Bischöfe von der Weltsynode erwarten

An derart heftige Reaktionen glaubt keiner. Niemand wisse, was dabei herauskomme, so DBK-Vorsitzender Georg Bätzing. Schließlich sei die Weltsynode zu Zukunftsfragen der Kirche „ein offener Prozess“, bei dem die katholische Kirche zunächst einmal Synodalität lernen und ihre Umsetzung begreifen müsse. Schon das ist ein heikles Thema. Denn wie ist eine synodale Kirche vereinbar mit dem päpstlichen Primat und seiner Lehrautorität? Dass der amtierende Pontifex mit Synodentexten am Ende machen kann, was er will, bewies Papst Franziskus mit den Papieren zum Abschluss der Amazonas-Synode. Unterm Strich bleibt also die Frage: Wird die katholische Kirche nach dieser Weltsynode eine andere sein?