Konzert in der Tonhalle David Garrett hält seine Geige an der kurzen Leine

Pailletten-Kleider hier und da, feiner Zwirn bei den Herren: Die Zuschauer haben sich ganz schön herausgeputzt an diesem Abend in der Tonhalle für das Konzert von Star-Geiger David Garrett. Doch bevor der gebürtige Aachener mit seiner neuen Violine, einer Guarneri del Gesù aus dem Jahre 1734, verstohlen vor ausverkauftem Hause ins Rampenlicht tappt, schleichen sich seine beiden Begleitmusiker – Franck van der Heijden (Gitarre) und Rogier van Wegberg (Bass) – auf die Bühne, genießen ihren Blick ins Publikum und stimmen in aller Seelenruhe ihr Instrument. Ein Rockkonzert wird das nicht, so viel ist klar, als Garrett kurze Zeit später mit erhobenem Haupte „Sicilienne“ von Maria Theresia von Paradis geigt.