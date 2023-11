Konzert in Düsseldorf Für das „Eurythmics“-Gefühl reicht es nicht

Am Ende ist die Halle ein einziger A-Capella-Chor. Erst schießt Konfetti über die erste Reihe, dann verbeugen sich acht Frauen und ein Mann. Der Mann bleibt danach als Einziger stehen. Er schreibt seinen Namen auf eine Zeichnung seines jüngeren Ichs, posiert für ein Foto. Wenige Minuten zuvor hatte er den Eurythmics-Welthit „Sweet Dreams (Are Made of This)“ auf der Gitarre angestimmt.