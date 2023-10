Musiker Dave Stewart “Es ist ein anstrengendes Leben“

Stewart Ich erinnere mich sehr gut an viele Auftritte in Deutschland seit den 1980er-Jahren, wir waren live sehr erfolgreich, und Düsseldorf stand auf unserer Tour-Liste. Unvergesslich ist der Auftritt an der Berliner Mauer. Wir haben viele großartige Momente erlebt, auch zusammen mit anderen Bands, und viele Freunde und Fans gewonnen. Für mich ist es so, als kämen wir in ein uns gut bekanntes Land. Ich freue mich, wieder in Deutschland zu spielen und etwas Neues zu präsentieren.