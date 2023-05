Refik Anadol zu Gast im Schumann-Saal Daten für ein Künstlerleben

Der 1985 in Istanbul geborene Künstler lebt und arbeitet in Los Angeles. Auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz gilt Refik Anadol als Pionier. Seine Arbeiten wurden in Museen wie dem Moma in New York und dem Centre Pompidou in Metz ausgestellt. Das spektakuläre Werk im Kunstpalast hatte die Art Collection Telekom angekauft und dem Museum als Leihgabe für die Ausstellung von insgesamt drei Refik-Objekten überlassen.