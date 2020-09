Theaterstücke in der Region : Nebel, Licht und Grauen

Eine Szene aus dem Stück „Die Hermannsschlacht“ im Schauspiel Köln. Foto: Schauspiel Köln / Julian Röder

Mülheim/Bochum/Wuppertal/Köln Die Theaterbühnen in der Region zeigen Stücke, die sich auf visuell beeindruckende Weise mit Machtbesessenheit, Gender-Themen und Dekadenz der Großstädte auseinandersetzen.

Schauspiel Köln:

„Die Hermannsschlacht“

„Woher kommst du?“ – „Aus Nichts.“ – „Wohin gehst du?“ – „Ins Nichts.“ Immer wieder erklingen diese Worte. Das Wertesystem der Figuren, die Regisseur Oliver ­Frljic in seiner „Hermannsschlacht“ auf die Bühne gestellt hat, führt ins Nichts. Machos, Intriganten, kriegslüsterne Machtpolitiker sind sie, fremdartige Gesellen in Fellen, mit merkwürdigen Helmen, Bürsten und Geweihen auf dem Kopf. Aber ist die Welt der intriganten Machtspielchen uns wirklich so fern? ­Frljic behauptet Allgemeingültigkeit. Sieben Schauspieler wechseln ständig die Rollen, unvermittelt, mitten im Dialog. So verändern die Figuren ihren Charakter. Immer aber bleibt ihnen das Rücksichtslose, Unmoralische des Kriegsspiels eingeschrieben. ­Frljic baut ironische Denkmäler auf – und stürzt sie. Zuletzt sitzt der Sieger der Schlacht in heroischer Pose auf einem fragilen Blechgestell mit einem knöchernen Pferdeschädel. Ob da Hermann sitzt oder der Suebenfürst Marbod, bleibt bewusst unklar. Heldentum führt ins Nichts.

www.schauspiel.koeln

Theater an der Ruhr Mülheim:

„Antigone. Ein Requiem“

Thomas Köck hat Sophokles‘ „Antigone“ neuinterpretiert und diskutiert nicht mehr die Beerdigung von Polyneikes, sondern die Sichtbarmachung der ertrunkenen Flüchtlinge des 21. Jahrhunderts. Er verhandelt dabei die Widersprüche zwischen Gesetz und Moral, Rechtsordnung und Rechtsempfinden. Antigone steht ein für humanistische Werte, Kreon, der um die Gefahr der Polarisierung der Gesellschaft in einem multikulturellen Umfeld mit extremen Diskrepanzen bei Bildung und Lebensstandard weiß, für eine restaurative Ordnung. Als eher uninteressierte, mitleidlose Pragmatikerin steht Ismene, so ist zu befürchten, wohl für die Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft. Vor dem Hintergrund des Umgangs der EU mit den obdachlosen Flüchtlingen nach der Brandkatastrophe von Moria hat die Inszenierung erneut an Aktualität gewonnen.

www.theater-an-der-ruhr.de

Prinz-Regent-Theater Bochum:

„Sturm!“

Seit vielen Jahren setzt sich die freie Gruppe Kainkollektiv mit der Kolonialgeschichte, der Sklaverei und dem Afrofuturismus auseinander. So bleibt bei ihrer Inszenierung nach Shakespeares „Sturm“ wenig Shakespeare, aber viel kritische Dekonstruktion. Das Stück wird untersucht auf „kolonialistischen Klimbim“, inhärenten Rassismus, die Versklavung der Inselbewohner und Patriarchalismus, und man wird schnell fündig. Corona- und Klimakatastrophen, sexuelle Übergriffe im Theaterbetrieb, Gender-Themen – alles, was im zeitgenössischen Theater an Ideologie-Diskussionen stattfindet, hält Eingang in die ein wenig überladene Reflexion. Der „Shakes­peare-Exorzismus in fünf Akten“ mit seiner assoziativen Collage von Zitaten aus Literatur, Philosophie, Soziologie und Geschichte überfordert, aber er wird auch zu einer Identitätsvergewisserung: „Etwas endet. Etwas beginnt neu“, sagt die kamerunische Schauspielerin Edith Voges Nana Tchuinang: Shakespeare und der Kolonialismus sind am Ende, aber das Selbstbewusstsein der Dritten Welt erwacht.

www.prinzregenttheater.de

Rottstr5-Theater Bochum:

„Der Tod in Venedig“

Regisseur Hans Dreher bezaubert mit einer ganz eigenständigen Theaterfassung der Novelle. Ihre Ingredienzen stammen zu 100 Prozent von Thomas Mann, und doch bleibt kaum ein Satz ungekürzt; fast jeder Abschnitt wurde neu montiert. Dreher hat Manns verschachtelte sprachliche Konstruktionen entwirrt und zugänglicher gemacht, aber die elegante, elegische Sprachmelodie beibehalten. Selten hat man die Licht- (und Nebel-)Regie so bewusst als einen eigenständigen Akteur einer Aufführung wahrgenommen wie bei Simon Krämer; für die Seelenzustände des Protagonisten findet die Inszenierung perfekte Zeichen und Bilder. Christoph Iacono ist für Lärm und süße Lieder zuständig: Sein Soundtrack reicht von harmonischer Pianomusik bis zu schmerzhaften Dissonanzen. So kann der Zuschauer Aschenbachs Beklommenheit und die Atmosphäre Venedigs physisch spüren: Er riecht, schmeckt, fühlt die faulige Morbidität einer dekadenten Stadt vor dem Untergang, und „Haupt und Herz werden ihm trunken“.

www.rottstr5-theater.de

Schauspiel Wuppertal:

„Die Hölle / Inferno“

In einer furiosen, extrem körperbetonten Performance führt der Wuppertaler Schauspielintendant Thomas Braus durch nie gesehene Räume des Opernhauses und schließt Dantes „Inferno“ mit der Psycho-Hölle des Menschen kurz. Der Zuschauer durchwandert nicht nur die aus der Göttlichen Komödie vertrauten neun Höllenkreise, sondern unternimmt eine „Reise ins Innere“, wie die Aufführung im Untertitel heißt: In steter Analogie zu Dantes allegorischem Werk erlebt er die Obsessionen, Ängste und Alpträume eines Mannes. Da wird die Theatertechnik zum Höllengrund, der Schnürboden zum entsetzlichen Strudel und kochenden Strom. Braus wütet und tobt, barmt und brüllt und lehnt sich auf gegen alle Geister, die ihn bedrohen – gegen die Dante‘schen Höllenfiguren ebenso wie gegen die psychischen Dämonen, die den Menschen bedrängen.

www.schauspiel-wuppertal.de

Freies-Werkstatt-Theater Köln:

„Der Nazi und der Friseur“

Der hässliche, hakennasige Arier Max und der blonde, blauäugige Jude Itzig werden Freunde, werden Friseure und landen im KZ – Itzig als Insasse, Max als SS-Offizier. Max legt Itzig um, nimmt nach dem Zweiten Weltkrieg dessen Identität an und wird später versehentlich zum jüdisch-israelischen Volkshelden. Edgar Hilsenrath hat eine bizarre Groteske voll makabren Humors geschrieben, die auf erschreckend lustige Weise zeigt, wie leicht nach dem Krieg die Täter zu Kriegsgewinnlern werden konnten. Leicht und lässig kommt diese ungeheure Geschichte daher, humorvoll und unterhaltsam, mit slapstickartigen Momenten und Musik. Über den Holocaust zu lachen, löst noch 75 Jahre nach Kriegsende ein flaues Gefühl aus. Doch eindrucksvoll streuen die beiden Schauspieler, die sich in Judith Kriebels Erfolgs-Inszenierung als Erzähler und in der Verkörperung der beiden Figuren abwechseln, auch Momente unfassbarer Grausamkeit ein.