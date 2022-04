Zehn Jahre Asphalt-Festival : Künstler feiern auf Bühnen in der ganzen Stadt

Kommen auf die Seebühne: das Desmadre Orkesta. Foto: Ezequiel Sambresqui

Der zehnte Sommer der Künste lockt mit über 60 Veranstaltungen an Aufführungsstätten in der ganzen Stadt. Etabliertes, Exotisches, Sinnliches – wer hier nichts findet, ist selber schuld.

Das Asphalt Festival ist seit zehn Jahren eine feste Größe in Düsseldorfs Veranstaltungskalender. Das Jubiläum wird vom 23. Juni bis 10. Juli mit über 60 Veranstaltungen gefeiert, darunter zahlreiche Uraufführungen und Koproduktionen. Es ist die Mischung, aus Tanz, Theater, Musik, Performances und Lesungen, die das Publikum seit 2012 begeistert. Seitdem ist der Sommer der Künste gewachsen und hat immer wieder für ebenso abwechslungsreiche wie interessante Programme und Auftrittsorte gesorgt. So hat sich die Seebühne auf dem Schwanenspiegel, 2020 als pandemiebedingte Notlösung gestartet, inzwischen als beliebter Schauplatz für Lesungen und Konzerte etabliert. Für die zehnte Auflage haben sich die Festivalleiter Christof Seeger-Zurmühlen und Bojan Vuletic mit ihrem Team wieder einiges vorgenommen:

Seebühne: Auf der schwimmenden Bühne im Schwanenspiegel treffen Soul und Gospel mit Billie Kawendé (23.06./20 Uhr) auf südamerikanischen Power Brass mit dem Desmadre Orkesta (24.06./20 Uhr). Global Pop aus Köln mit den musikalischen Grenzgängern von RasgaRasga (25.06./20 Uhr) setzt Kontraste zur alle Genregrenzen sprengenden Sängerin und Bratschistin Jelena Popržan (27.06./20 Uhr).

Info Volles Programm zum Jubiläum Vielfalt 18 Festivaltage, über 60 Veranstaltungen an fünf Spielorten und im öffentlichen Raum. Das prall gefüllte Programm zum zehnten Geburtstag bietet vom 23. Juni bis 10. Juli allein acht Uraufführungen, zwei deutsche Erstaufführungen und zwölf Arbeiten, die asphalt koproduziert hat. Info Programm, Termine und Tickets unter www.asphalt-festival.de

Lesestoff: Aktuelle Ereignisse spiegeln sich in den Lesungen des Festivals wieder, wenn Ronya Othmann in ihrem Lyrikdebüt „die Verbrechen“ Flucht und Zerstörung thematisiert (Seebühne 26.06./20 Uhr) und Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk in ihrem Buch „Blauwal der Erinnerung“ von einen vergessenen ukrainischen Volkshelden erzählt (Seebühne 02.07./20 Uhr).

Erst- und Uraufführungen: Mit ihrer Performance „Let it burn“ konfrontieren Marcela Levi und Lucia Russo das Publikum mit überholten und neuen Klischees über schwarze Körper. Zu sehen in deutscher Erstaufführung in Halle 29/Alte Farbwerke (06.07/19 Uhr und 07.07./10 Uhr). Festivalleiter Bojan Vuletic spielt in „Visions of Excess“ mit Erfahrungen des Kontrollverlusts. Seine zeitgenössische Komposition ist als Uraufführung in der Sammlung Philara zu sehen (06.07./20:30 Uhr). Ebenfalls als Uraufführung bringt Schauspieler Peter Trabner das Stück „Das Leben des Diogenes“ auf die Seebühne, in dem er den Umgang mit Konsum und Umweltzerstörung auf humorige Weise unter die Lupe nimmt (06.07./20:30 Uhr).

Weltkunstzimmer: Das südafrikanische Schauspieler-Kollektiv Fix und Foxy entlarvt im Stück „Dark Noon – a western about us“ gängige Vorstellungen und romantische Klischees des Westerngenres. Zu sehen im Weltkunstzimmer/Glashalle (23.06./20 Uhr, 24. und 25.06./19.30 Uhr und 26.06./17 Uhr).

Schleimig wird es in der neusten Produktion „Gootopia“ der Wiener Choreografin Doris Uhlich. Die glibberige Substanz vernetzt die Tanzenden und lässt sie immer neue Verbindungen miteinander eingehen. Zu sehen im Weltkunstzimmer/Glashalle (28.06./19:30 und 29.06./20 Uhr).

Asphalt unterwegs in der Stadt: Das Theaterkollektiv Piérre.Vers unter Leitung von Christof Seeger-Zurmühlen schließt mit „Endstation fern von hier“ seine performative Auseinandersetzung in Vier Produktionen mit Ereignissen aus der NS-Zeit, die Düsseldorf und seine Bürger bis heute prägen, ab. Startpunkt ist der Vorplatz des Stadtarchivs (22. bis 30.06./jeweils 18 Uhr).