50 Jahre Zakk Ein Ort, an dem alles möglich ist

Als Coach arbeitet er mit Jugendlichen im Zakk und ist überzeugt, dass „es viele von ihnen schon großen Mut abverlangt, überhaupt her zu kommen und die eigene Kreativität zu entwickeln, da wäre der Druck, allgemein politisch Position zu beziehen, viel zu groß“. Er selbst, so Ugur, reflektiere in seinen Texten über das, was ihn persönlich beschäftigt. Auch damit könne man Stellung beziehen.