Das Urlaubsphänomen des Bettenwechsels

Dagebüll Angeblich soll dieses Wort ja in den 1990er Jahren in die Welt gekommen sein. Ein technokratischer Begriff ursächlich aus der Tourismusbranche. Und doch ist er wie kein zweites Wort Inbegriff eines sommerlich-spektakulären Dramas: Wenn sich gelebtes Sommersonnenglück und heitere Ferienhoffnung einander begegnen.

Das klingt ziemlich pathetisch für den im Grunde simplen Vorgang, dass am Ende einer Ferienwoche die einen Gäste abreisen und andere dafür kommen. So weit, so nüchtern — und so deprimierend. Der Bettenwechsel beschreibt eine Wirklichkeit, die wir, die Feriengäste, gerne ignorieren. Denn ganz egal, ob wir nun ein Hotelzimmer, das Ferienhäuschen oder die Ferienwohnung beziehen, immer wollen wir das Gefühl haben, die ersten und einzigen zu sein, die sich dort niederlassen und einrichten. Diese Exklusivität ist Teil des Urlaubsglücks, ist die naive Illusion von Individualität. Denn sich bei der Ankunft ernsthaft vorzustellen, wer wenige Stunden vorher an diesem Frühstückstisch gesessen, unter dieser Dusche gestanden und in diesem Bett gelegen hat, ist fatal. Wir wollen einfach nicht nachleben und genießen, was andere vorgelebt und bereits genossen haben. Wir Urlauber bestehen auf Erlebnisse, Erfahrungen, Begegnungen, die einzigartig sind, unverwechselbar. Sicher, ein solcher Anspruch beziehungsweise eine solche Imagination kann psychologisch hilfreich sein, mit der Wirklichkeit hat das vor allem in der emsigen Hochsaison selten etwas zu tun. Und weil wir genau das nicht unbedingt wissen wollen, zählt der Bettenwechsel zu den Unwörtern des Urlaubers.