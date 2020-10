Premiere von „Sterben in Oberhausen“ : „Du wirst keinen Körper mehr haben, Stella!“

Erobert euer Grab: Luisa Taraz in "Sterben in Oberhausen – Schlingensief 2020" im Theater Oberhausen. Foto: Theater/Katrin Ribbe

Oberhausen Das Theater Oberhausen zeigt das Projekt „Schlingensief 2020“. Vor zehn Jahren starb der vielseitige Künstler, der 1960 in der Ruhrgebietsstadt geboren worden war.

In den letzten zweieinhalb Jahren vor seinem Tod im August 2010 war Christoph Schlingensief vor allem ein Künstler des Sterbens. Er wurde ein Vorreiter für das öffentliche Sprechen über Schwächen und Krankheiten, machte seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich und widmete ihr die starke Ruhrtriennale-Produktion „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“.

Das Theater in seiner Heimatstadt Oberhausen hat Schlingensief, der am Sonntag, 24. August, 60 Jahre alt geworden wäre, jetzt mit mehreren Kooperationspartnern in der Stadt das Festival „Schlingensief 2020“ gewidmet. Es hat das Thema „Sterben“ in einer starken neuen Arbeit aufgenommen – und wurde von einer spektakulären Kunstaktion überschattet.

Das Beuys-Zitat „Zeige deine Wunde, und du wirst geheilt“ war Christoph Schlingensief ein Ansporn für die schonungslose Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit. Regisseurin Saskia Kaufmann und Dramaturg Raban Witt haben daran entlang eine zentrale Arbeit des Festivals entwickelt: „Sterben in Oberhausen“. Sie legt den Finger in die größte Wunde des Menschen, die das Rätsel unserer Existenz in besonderer Weise berührt – die eigene Sterblichkeit, mit der man sich in unserer Kultur nur ungern auseinandersetzt. Um das zu ändern, haben Kaufmann und Witt ein neues Ritual erfunden, eine Trauerfeier für die Lebenden.

Das Ritual besteht jeweils aus acht Trauernden und einer zu betrauernden Person, die sich vorher im „Trauerbüro“ am Festivalzentrum auf dem Oberhausener Altmarkt einfinden und dort im persönlichen Gespräch etwas über ihr Leben preisgeben konnte. Samstagabend war im weitgehend leeren Theater Oberhausen Stella, eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet, die zu Betrauernde. Die Trauergäste in langen, beigen Mänteln erfahren von einem Redner Schnipsel aus ihrem Leben: „Sie antwortet oft in wenigen Worten.“ – „Sie kocht gern vegan.“

In der Folge beweist Stella Durchhaltevermögen und großen Mut. Während die Trauernden angeleitet von der Zeremonienmeisterin in einem neu erlernten Bewegungsablauf Kraft schenken, spricht der Redner das unvermeidlich in der Zukunft Liegende aus: „Du wirst keinen Körper mehr haben, Stella! Du wirst nicht mehr mit Freunden kochen können, Stella. Deine Steueridentifikationsnummer wird neu vergeben werden können.“ Irgendwann kullern bei der Betrauerten tatsächlich Tränen aus den Augen, und die Trauernden sind ergriffen. Bei einer anderen Aufführung verließ ein Besucher den Raum aus Pietätsgefühl.

Genau an diesen Stellen wird klar, dass die neue Arbeit in Schlingensiefs Sinn wirkt. Der Oberhausener Künstler war immer an radikalem, grenzüberschreitendem Neu-Denken interessiert, das naturgemäß vor den Kopf stößt, an althergebrachten Ritualen und innersten Überzeugungen rüttelt. In einer Aufzeichnung seines Stücks „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“, die im Programm in der Herz-Jesu-Kirche (quasi dem Original-Schauplatz) gezeigt wurde, hätte man ihn dabei erleben können, wie er dies in seiner eigenen Sprache tut. Peinlicherweise waren die Festivalmacher nicht in der Lage, die Technik so einzurichten, dass man im hallenden Kirchenraum auch nur ein Wort verstehen konnte.