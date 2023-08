Das Tagebuch der Anne Frank als Ein-Personen-Oper Die Intensität der Angst

Beim Stichwort Oper denkt man unwillkürlich an die große Bühne, Orchester und mehrere Sänger plus Chor. Nun kam eine sehr eigenwillige Interpretation von „Das Tagebuch der Anne Frank“ auf die Studio-Bühne des Theatermuseums. Komponiert wurde die monodramatische Oper in zwei Akten 1969 vom 2012 verstorbenen Grigori Frid, basierend auf dem Original-Tagebuch von Anne Frank. Er schrieb das Stück für Sopran und Klavier. Für die deutsche Fassung, adaptiert von Ulrike Patow, übernahm Andreas Durban die Regie der Ein-Personen-Oper.

Bei Eintritt ins Studio des Theatermuseums bot sich dem Publikum ein ungewöhnliches Bild. Die Bühne war wie ein Catwalk in die Mitte des Raums platziert. Die Zuschauer mussten sich für eine Seite entscheiden.