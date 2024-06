Das Stegreif-Orchester kommt in die Tonhalle Alles auswendig

Inwieweit die künstlerische Auseinandersetzung mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN zu spannender Musik geführt hat, wird nun in der Tonhalle zu erleben sein. Der auf der Website formulierte Anspruch des Orchesters ist hoch: Stegreif versteht die „Symphony of change“ als Ermutigung, die sich an alle Neugierigen richtet, als musikalische Aufforderung, Neues zu denken und sich einzubringen. Es gehe um „einen Hauch von Zuversicht in einer Welt in Schieflage“. Wer sehnte sich derzeit nicht danach?